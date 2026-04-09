Localizan con ayuda de drones a un anciano desaparecido en Pilas (Sevilla) que estaba "desorientado"

Un hombre desaparecido en Pilas (Sevilla) tras ser encontrado por la Policía Nacional - AYUNTAMIENTO DE PILAS

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del municipio sevillano de Pilas ha localizado este miércoles, 8 de abril, a un hombre de 83 años tras desaparecer de su entorno habitual, por lo que estaba siendo buscado por familiares y vecinos "con gran preocupación". Los efectivos, tras dar con el varón, notaron que se encontraba "desorientado", aunque en buen estado de salud.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el aviso se produjo sobre las 18,00 horas, cuando la Sala de Emergencias 112 recibió un aviso que alertaba de la ausencia de este hombre. Fruto de ello, se activó un dispositivo de búsqueda en la zona.

Así, los agentes iniciaron labores de rastreo en caminos y áreas rurales cercanas. Durante esta batida, los efectivos localizaron unas huellas y, siguiendo su rastro y con el apoyo de la Unidad de Drones, se pudo ampliar el radio de visión en zonas de difícil acceso y "agilizar notablemente" el operativo.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil. El hombre ha sido encontrado en buen estado de salud, aunque "visiblemente desorientado". Finalmente, fue atendido por los sanitarios en el lugar en el que fue hallado y trasladado posteriormente para reunirse con sus familiares.

La Policía Local ha destacado la "el valor añadido que aportan herramientas como los drones en la localización de personas desaparecidas, especialmente en entornos abiertos o de difícil acceso".