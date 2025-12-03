Localizan en Sevilla al dueño del sobre con "bastante dinero" hallado este miércoles, un obrero que acababa de cobrar

Dueño del sobre con "bastante dinero" hallado este miércoles en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha localizado al dueño del sobre con "una importante cantidad de dinero en metálico" hallado en la mañana de este miércoles en una acera del Distrito Sur de la capital andaluza. Se trata de un trabajador de la construcción que acababa de cobrar parte de un trabajo en la zona del Porvenir y lo perdió en la calle Bogotá.

Así lo ha confirmado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, a la par que ha agradecido la colaboración ciudadana para localizar al usuario.

Esta mañana, prosigue, los agentes, tras verificar la información, le han acompañado a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Sevilla, donde estaba resguardado el mencionado sobre.

Cabe enmarcar que, antes de localizar al dueño, el dinero quedó a disposición judicial, a la espera de ser recogido por aquel que acreditase debidamente ser su propietario.