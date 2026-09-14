Lora del Río (Sevilla) alerta de que los bulos retrasan la recuperación de presión del depósito de agua

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Miguel Enamorado, ha alertado de que la difusión de un bulo sobre la posibilidad de nuevos cortes de agua ha ralentizado la recuperación de presión en el depósito de agua, una vez solventada la avería que ha provocado el corte de suministro desde este viernes.

Según ha detallado el primer edil en un video difundido a través de sus redes sociales, el Gobierno municipal había sido consultado sobre "nuevos cortes de suministro", algo que ha descartado y ha lamentado que ha provocado que el consumo se dispare, el consumo de la localidad, que normalmente suele estar en torno a 240 metros cúbicos por hora y que ha alcanzado los 350 por hora, lo que ha supuesto que el depósito no se repusiese con el agua que entraba del pantano, sino que comenzase a bajar.

Este incremento se ha debido a que ante el aviso falso de nuevos cortes, muchos vecinos han decidido llenar bañeras y cubos, un hecho que se ha controlado una vez el Consistorio ha verificado la información.

En este sentido, Enamorado ha asegurado que van a necesitar unos cuatro o cinco días para "poder recuperar los depósitos al máximo nivel" para estar preparados para si ocurre "cualquier otra eventualidad", que tengan suficiente agua en los depósitos guardados. La situación se ha normalizado y una vez que el agua llegó a todos los pisos de todas las alturas de nuestra localidad, se rebajó el nivel de la alerta del nivel operativo 1 al nivel operativo 0.

A las 21,00 horas de este domingo se ha desactivado el Plan Municipal de Emergencias, de manera que el alcalde ha considerado que han "vuelto a la normalidad" tras haber pasado un nuevo episodio de crisis en la localidad.