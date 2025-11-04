Mairena del Alcor (Sevilla) celebra su 'Noviembre Flamenco 2025', un mes dedicado al cante, el toque y el baile

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), a través de su Delegación de Flamenco, ha presentado este martes una nueva edición de 'Noviembre Flamenco 2025', un ciclo cultural que reúne a artistas de primer nivel y consolida el compromiso del municipio con la difusión, la formación y la conservación del arte jondo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto de presentación ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, con la participación del alcalde, Juanma López, y del delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, quien ha felicitado al consistorio "por la calidad de la programación" y ha destacado la importancia de estos ciclos "que dan a conocer la historia y la esencia del flamenco".

Sánchez ha puesto en valor las actividades formativas que incluye la programación "como una forma de acercar el flamenco a todas las generaciones", y ha animado a los municipios sevillanos a "potenciar y fomentar este espléndido patrimonio que es nuestro flamenco".

El programa incluye recitales, conciertos, la Gala Temple y Pureza y proyectos educativos orientados a acercar el flamenco al alumnado, especialmente al más joven, fomentando la transmisión de una tradición viva que forma parte esencial de la identidad cultural andaluza.

El ciclo se inaugura el 14 de noviembre en el Teatro Municipal Calixto Sánchez con el concierto "Sonoridad M" de la cantaora Argentina. Le seguirán el bailaor David Pérez con "A solas" (día 15), y el recital del onubense Jeromo Segura en la Peña Flamenca (día 16). El 19 de noviembre, Radiolé celebrará en Mairena la Gala Temple y Pureza, con Remedios Reyes, Caracolillo de Cádiz y Juan de Mairena al cante, María Vargas como invitada de honor, y las guitarras de Julio Romero y Antonio Carrión.

Por su parte, el guitarrista mairenero Antonio Carrión conmemorará sus "50 años de escenarios" con un concierto el 21 de noviembre, también en el Teatro Municipal, mientras que el jerezano Jesús Méndez ofrecerá su recital el 28 de noviembre, dentro del 107 Programa Cultural de la Diputación de Sevilla.

El Seminario Antonio Mairena, que alcanza su octava edición, cerrará el ciclo el 29 de noviembre bajo el lema "Antonio Mairena: el cante como escuela". El encuentro se consolida como un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la figura del maestro mairenero, destacando su papel no solo como intérprete, sino también como referente pedagógico del cante jondo.

Según ha señalado el alcalde, Juanma López, con esta iniciativa el Ayuntamiento "reafirma su vocación de proteger y promover el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad", invitando a los vecinos y visitantes a participar "en un espacio para el disfrute, el aprendizaje y la celebración de uno de los legados más valiosos de Andalucía".