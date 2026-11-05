Mairena del Aljarafe (Sevilla) implanta "al completo" su plan de modernización de servicios esenciales

Archivo - Sevilla.-Presentado 'Mairena Al Día', un plan con 11,3 millones para modernizar los servicios esenciales del municipio - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha completado la implantación de 'Mairena Al Día', el plan de modernización de servicios esenciales que moviliza 11,3 millones de euros para actualizar seis servicios municipales vinculados al mantenimiento y la conservación de la ciudad. Las seis actuaciones están ya en marcha y sus equipos trabajan en las calles, parques y espacios públicos del municipio.

El plan ha renovado servicios que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos y vecinas: el cuidado de las zonas verdes, el mantenimiento de acerados y pavimentos, la conservación de los alcorques, el alumbrado público, la pintura de los colegios y los vehículos destinados a los trabajos municipales de infraestructuras, detalla en una nota de prensa.

Tal y como ha manifestado Antonio Conde, alcalde de la localidad, se empieza una nueva etapa con "la implantación completa" de 'Mairena Al Día', el plan de modernización de los servicios "que más afectan al día a día de la gente". "Era algo necesario --ha continuado--, por eso afrontamos el problema y empezamos los trámites en 2023, tras la renovación de la limpieza".

SEIS NUEVOS SERVICIOS QUE SE SUMAN A LA LIMPIEZA

'Mairena Al Día' ha permitido poner en marcha un nuevo servicio de jardinería, con una inversión de 2,05 millones de euros durante dos años, prorrogables a otros dos. Este servicio complementa los trabajos que realiza la plantilla municipal, a los que el Ayuntamiento destina 1,3 millones de euros, y amplía los recursos disponibles para el cuidado y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes de la localidad.

El Ayuntamiento también cuenta ya con un nuevo servicio de mantenimiento de acerados, dotado con 2,4 millones de euros para dos años, prorrogables a otros dos. Esta prestación se suma al servicio que desarrollan los profesionales municipal es que cuenta con una inversión de un millón de euros. Ambos permiten reforzar las tareas de conservación de las calles y reparar desperfectos en acerados, pavimentos y puntos de asfaltado en mal estado.

La renovación de los alcorques cuenta con una inversión de 400.000 euros y permite actualizar estos espacios destinados al arbolado urbano. A ello se suma la renovación integral del alumbrado público, con una inversión de 5,8 millones de euros para actualizar las instalaciones en todo el término municipal.

El plan incluye igualmente el servicio de pintura de los centros educativos públicos, con una dotación de 576.000 euros para dos años, prorrogables a otros dos, y la incorporación de dos nuevos vehículos para los servicios municipales de infraestructuras, con una inversión de 128.000 euros.

MODERNIZACIÓN PLANIFICADA DESDE 2023

'Mairena Al Día' es el resultado de un trabajo iniciado en 2023, después de la renovación del servicio de limpieza viaria. Desde entonces, el Ayuntamiento ha desarrollado la planificación técnica y administrativa necesaria para actualizar progresivamente estos seis servicios esenciales.

Con su puesta en marcha, el plan ya está plenamente implantado y sus mejoras se incorporan al mantenimiento diario de la ciudad.