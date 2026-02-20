Mairena del Aljarafe (Sevilla) insta al Parlamento andaluz a tramitar con urgencia la ILP por la sanidad pública

Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. - AYTO.DE MAIRENA

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado una moción para la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público de Andalucía, mediante la que instará a la Mesa del Parlamento de Andalucía a iniciar los procedimientos necesarios para que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Proposición de Ley de Recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía', impulsada por Mareas Blancas y avalada por 57.000 firmas ciudadanas, sea tramitada con carácter de urgencia y pueda finalizar su andadura en esta legislatura.

La ILP cuya agilización solicita el Ayuntamiento plantea, literalmente, "poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la Administración sobre la sanidad pública con unos consejos de salud, a todos los niveles asistenciales, que representen de verdad una participación de la ciudadanía en el conocimiento y toma de decisiones sanitarias que le afectan", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, el texto recoge la necesidad de "potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales, con unos presupuestos reales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos" y de "recuperar el déficit presupuestario acumulado" en la sanidad andaluza que hasta la fecha "está calculado en 19.000 millones de euros", junto a la regulación de la relación con el sector privado, "eliminando los convenios singulares y consorcios como el Hospital del Aljarafe y limitando a un papel excepcional, subsidiario y temporal la concertación con el sector privado".

Durante el debate plenario, el alcalde, Antonio Conde, ha señalado que "esto no es solo una circunstancia objetiva de la ciudadanía, también los profesionales nos trasladan que esto nunca ha estado de esta manera". El regidor ha defendido la necesidad de que "entendamos cuál es el modelo y cómo queremos que en el futuro se hagan las pruebas diagnósticas, se analice a quién se le hace y a quién no, se analice la carta y la guía de servicios que se presta a través de la sanidad pública".

Asimismo, el regidor ha recordado su reivindicación como alcalde para que "nuestro hospital de referencia tenga los mismos diagnósticos y los mismos tratamientos que en cualquier hospital de Andalucía". Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe reafirma su compromiso con la defensa de unos servicios públicos de calidad, entendiendo la sanidad pública como un pilar esencial de igualdad, cohesión social y garantía de derechos para el conjunto de la ciudadanía, concluyte el comunicado.