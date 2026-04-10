Mairena del Aljarafe (Sevilla) reúne a casi 70 participantes de seis países en el Open del Cubo de Rubik

Un usuario del Cubo de Rubik. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) acoge este fin de semana, del 11 y 12 de abril, el Mairena Open 2026, una competición oficial del Cubo de Rubik que reunirá a 66 participantes de distintos países.

El evento forma parte del circuito nacional organizado por la Asociación Española de Speedcubing y está reconocido por la World Cube Association. En este sentido, participarán competidores de España, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Venezuela, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Más concretamente, el campeonato incluye nueve pruebas distintas como 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, resolución a ciegas, una mano, Pyraminx y Skewb. La categoría 3x3 será la más numerosa, con 66 participantes inscritos.

El formato combina rondas clasificatorias y finales, en las que compiten los mejores tiempos hasta llegar a los 12 finalistas. Al respecto, el evento contará con la participación de competidores con experiencia y también de personas que se inician en este tipo de torneos.

Además, tiene un valor especial al celebrarse en la ciudad de Marisa Revaliente, actual campeona de España de 3x3 en 2025. La competición será retransmitida en directo a través de Twitch, lo que permitirá seguir las pruebas desde cualquier lugar.

Esta iniciativa no es aislada sino que se enmarca en la programación municipal para ofrecer alternativas de ocio saludable y actividades innovadoras para la juventud, abriendo Mairena a nuevas disciplinas y tendencias deportivas.