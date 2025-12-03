Mairena (Sevilla) conmemora el Día de las Personas con Discapacidad con el teatro cómico 'Mi casa no se toca'

Proyecto 'Mi casa no se toca' en Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Proyecto 'Mi casa no se toca' en Mairena del Aljarafe (Sevilla) - DANIEL ZAMORA
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 12:00

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha informado este miércoles de que conmemorará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, previsto para este 3 de diciembre, con la puesta en escena de 'Mi casa no se toca', una obra de teatro cómico creada e interpretada por el grupo del Programa de Discapacidad del Área de Compromiso Social y Diversidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la función tendrá lugar en el Teatro Villa de Mairena durante la jornada, concretamente a las 18,00 horas.

"La obra es el resultado del taller Teatro Cómico Accesible, un proceso creativo desarrollado durante los últimos meses y en el que las personas participantes han elaborado la dramaturgia, los personajes y la puesta en escena de manera colectiva", ha apostillado el Ayuntamiento.

La actividad , abierta al público y con entrada gratuita, "combina humor, emoción y reivindicación", y está concebida para ser accesible tanto para la comunidad sorda como para la oyente.

En este sentido, la concejala delegada de Compromiso Social y Diversidad, Maribel Moreno, ha subrayado que "esta obra tiene como objetivo reconocer las capacidades, promover la participación y reforzar la inclusión en la vida comunitaria , pero también demuestra el enorme talento de nuestros vecinos y vecinas con discapacidad intelectual y refuerza nuestro compromiso: que en Mairena nadie quede al margen".

Asimismo, ha apuntado que "la cultura y la participación son herramientas poderosas para abrir caminos, derribar barreras y construir un municipio más justo".

El proyecto se enmarca en de la programación municipal de discapacidad intelectual, que durante el curso ofrece talleres de teatro, huerto, arte, deporte adaptado y servicios de apoyo especializados.

