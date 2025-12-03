Mairena (Sevilla) conmemora el Día de las Personas con Discapacidad con el teatro cómico 'Mi casa no se toca'

Proyecto 'Mi casa no se toca' en Mairena del Aljarafe (Sevilla) - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha informado este miércoles de que conmemorará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, previsto para este 3 de diciembre, con la puesta en escena de 'Mi casa no se toca', una obra de teatro cómico creada e interpretada por el grupo del Programa de Discapacidad del Área de Compromiso Social y Diversidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la función tendrá lugar en el Teatro Villa de Mairena durante la jornada, concretamente a las 18,00 horas.

"La obra es el resultado del taller Teatro Cómico Accesible, un proceso creativo desarrollado durante los últimos meses y en el que las personas participantes han elaborado la dramaturgia, los personajes y la puesta en escena de manera colectiva", ha apostillado el Ayuntamiento.

La actividad , abierta al público y con entrada gratuita, "combina humor, emoción y reivindicación", y está concebida para ser accesible tanto para la comunidad sorda como para la oyente.

En este sentido, la concejala delegada de Compromiso Social y Diversidad, Maribel Moreno, ha subrayado que "esta obra tiene como objetivo reconocer las capacidades, promover la participación y reforzar la inclusión en la vida comunitaria , pero también demuestra el enorme talento de nuestros vecinos y vecinas con discapacidad intelectual y refuerza nuestro compromiso: que en Mairena nadie quede al margen".

Asimismo, ha apuntado que "la cultura y la participación son herramientas poderosas para abrir caminos, derribar barreras y construir un municipio más justo".

El proyecto se enmarca en de la programación municipal de discapacidad intelectual, que durante el curso ofrece talleres de teatro, huerto, arte, deporte adaptado y servicios de apoyo especializados.