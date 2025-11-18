Mairena (Sevilla) impulsa una propuesta de deporte adaptado para personas con discapacidad intelectual

Usuarios del programa municipal de Mairena del Aljarafe (Sevilla) dirigido a personas en situación de discapacidad intelectual. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha impulsado 'Inclusión en Movimiento', una de las "actividades centrales" de la programación municipal para personas con discapacidad intelectual durante este curso.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el taller, que comenzó recientemente, se desarrollará de septiembre a junio y ofrece práctica deportiva adaptada, actividad física inclusiva y formación en nutrición saludable para un grupo de quince participantes. Así, el Mairena Voley Club, de la Superliga Femenina 2 nacional, "colabora decisivamente con técnicos y principales figuras".

Más concretamente, la iniciativa combina deporte adaptado --como pádel, vóley inclusivo, gimnasia básica o senderismo-- con sesiones accesibles sobre alimentación equilibrada y hábitos saludables. Además, todas las actividades se trabajan de manera progresiva y adaptada al ritmo y a las capacidades de cada participante.

Tal y como ha indicado la Administración local, las sesiones se celebran los miércoles de 09,30 a 13,00 horas en distintos espacios municipales como las pistas de pádel, el polideportivo Francisco León, los gimnasios públicos y los caminos saludables del municipio.

Por su parte, la concejala delegada de Compromiso Social, Maribel Moreno, ha indicado que con este programa pretenden "derribar barreras, fomentar la participación y ofrecer herramientas reales para que cada persona gane autonomía, bienestar y confianza", con el objetivo de que "nadie quede atrás y que todos puedan disfrutar del deporte y de una vida saludable en igualdad de condiciones".

De esta forma, 'Inclusión en Movimiento' se enmarca en la programación municipal para personas con discapacidad intelectual, que este curso ha comenzado con 'Pensemos en Verde. Naturaleza para todos y todas' y con 'Teatro Cómico Accesible', y que continuará con actividades artísticas, culturales, deportivas y de sensibilización. Estas propuestas forman parte de la estrategia del Ayuntamiento para promover la autonomía, la participación y el desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual.