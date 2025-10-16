Mairena (Sevilla) inaugura su ciclo educativo con la actividad 'Conociendo Mairena', con medio centenar de alumnos

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha inaugurado su programación educativa municipal con una nueva edición de la actividad 'Conociendo Mairena', en la que han participado medio centenar de alumnos y alumnas de tercer curso del colegio Guadalquivir.

Según ha informado el Consistorio en una nota, acompañados por guías municipales y por figuras locales como el exdirector del colegio Santa Teresa, Antonio Martín, y el artista mairenero Manuel Vela, los escolares han recorrido algunos de los enclaves representativos del municipio y han sido recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, Antonio Conde.

La iniciativa, que cuenta con material didáctico propio, tiene como objetivo según el Gobierno municipal fortalecer el vínculo de los más jóvenes con su entorno. "Queremos que los niños y niñas de Mairena conozcan sus raíces y aprendan a reconocer el valor de su patrimonio y de sus calles para fomentar el respeto por su pueblo y para que se sientan identificados", ha destacado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos.

El itinerario combina espacios históricos y contemporáneos para acercar al alumnado a la evolución del municipio y favorecer el conocimiento y la conservación de su patrimonio.

'Conociendo Mairena' es la primera de las actividades de la programación educativa municipal del curso, en la que participarán cerca de 600 estudiantes de Primaria a lo largo del año.

La programación, coordinada por el Ayuntamiento, incluye actividades gratuitas y adaptadas a cada nivel educativo con el fin de complementar la formación académica y fomentar la educación en valores, la cultura y la ciudadanía.