Mairena (Sevilla) inicia la recogida de naranja amarga hasta febrero para "cuidar el espacio público y evitar riesgos"

Recogida de naranja amarga en Mairena (Sevilla) - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este lunes que ha puesto en marcha el servicio municipal de recogida de naranja amarga , una actuación que se desarrollará de forma general entre los meses de diciembre, enero y febrero y que permitirá actuar sobre la totalidad de los naranjos públicos de la localidad.

Según una nota emitida por el Consistorio, el concejal delegado de Infraestructuras, José Luis Girón, ha manifestado que "este servicio es esencial para mantener las calles en buen estado, prevenir riesgos y cuidar el espacio público, actuando de forma planificada sobre un elemento muy presente en nuestro paisaje urbano como son los naranjos".

El contrato contempla la retirada del fruto , la limpieza posterior de las zonas intervenidas y la retirada. El servicio alcanza a más de 80 calles, plazas y espacios públicos del municipio y se estima una actuación sobre unos 3.000 árboles.

La empresa adjudicataria realizará la señalización previa de las zonas de actuación con 48 horas de antelación, delimitando los trabajos para garantizar la seguridad. La inversión municipal destinada a este servicio en 2025 asciende a 65.340 euros, frente a los 54.450 euros del ejercicio anterior.

Esta iniciativa se enmarca en el plan del Ayuntamiento por mejorar la limpieza viaria, la seguridad y el cuidado del espacio público, contribuyendo a una Mairena más accesible, ordenada y cuidada.