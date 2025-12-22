Más de 1.200 personas se presentan a las pruebas para 350 plazas de conductor de la bolsa de empleo de Tussam en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con conductores de Tussam. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que un total de 1.220 aspirantes han participado este domingo en las pruebas para acceder a una de las 350 plazas que conforman la bolsa de empleo de la Empresa Municipal de Transportes (Tussam). Las pruebas tuvieron lugar en el pabellón nº 1 del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la cifra final de aspirantes representa el 71% de los 1.716 que durante el periodo de inscripción presentaron su correspondiente solicitud. El 75% de los inscritos (1.291) han sido hombres y el 25% (425) mujeres, la edad media es de 40 años, con un 39% con edades entre 40 y 49 años y un 33% entre 30 y 39 años.

La selección se realiza mediante un concurso-oposición en el que, en el día de hoy se han celebrado las tres pruebas que conforman la fase de oposición: una prueba teórica, un test psicotécnico y otra prueba de adecuación del candidato al puesto.

El Ayuntamiento ha asegurado que de las 350 plazas, el 10% están reservadas para personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con Diversidad funcional en Andalucía.

Estas personas aspirantes deberán tener compatibilidad funcional para el desempeño de las tareas de Conductor/a-perceptor/a en TUSSAM, sin que resulte necesario adaptar el puesto de trabajo.

Asimismo, para "contribuir eficazmente a que la plantilla de la categoría Conductor-perceptor alcance una presencia equilibrada de mujeres y hombres", en iguales condiciones de aptitud, capacidad y méritos, se atribuirá prioridad en todos los Grupos en la posición al género subrepresentado en dicha categoría; conforme al artículo 3.3 de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, según el cual se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

Los aspirantes, entre otros requisitos, deben poseer el permiso de conducir de la clase D, estar en posesión de la Tarjeta de Cualificación Profesional como consecuencia de haber completado la formación correspondiente al Certificado de Aptitud Profesional para conductores (CAP), estar en posesión del Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente y no presentar ninguna de las deficiencias o patologías médicas recogidas en las bases del concurso.

El Ayuntamiento ha afirmado que la inclusión de aspirantes en la bolsa de empleo no generará ningún derecho de contratación, sino únicamente la expectativa de llamamiento por el orden establecido para ser contratado temporal o indefinidamente en función de las necesidades de servicio de la empresa y los límites a la contratación legalmente establecidos.