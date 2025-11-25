Más de 300 jóvenes conmemoran el 25N en Sevilla con un flashmob contra la violencia hacia las mujeres

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha conmemorado este martes el 25N, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, con un flashmob celebrado junto al río y protagonizado por medio centenar de alumnos del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler.

Según una nota remitida por el Consistorio, esta cita ha contado con el acompañamiento especial de la bailaora Úrsula López y con la asistencia de más de 250 estudiantes de los centros IES San Jerónimo, IES Julio Verne, IES V Centenario, IES Bellavista, Cpifp Los Viveros, IES Ramón Carande, IES Murillo, Colegio M.ª Zambrano, IES Azahar e IES Velázquez.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que desde el Ayuntamiento "van a seguir apostando" por este tipo de actos, así como "seguir incrementando los recursos para la lucha contra la violencia de género". "Este 25N es un día clave en el que debemos estar unidos y reforzar la coordinación entre todas las administraciones frente a una lacra que sufre nuestra sociedad y que entre todos tenemos que erradicar", ha afirmado.

Esta acción es el colofón a las actividades programadas por el Ayuntamiento con motivo del 25N, que ha incluido iniciativas culturales y actividades de sensibilización para "reafirmar el rechazo unánime de la ciudad ante cualquier forma de violencia machista".

Con este motivo, el Consistorio también ha convocado un concurso para seleccionar la imagen gráfica y el eslogan de la campaña municipal, en el que han participado más de 2000 alumnos de 50 centros educativos. La imagen ganadora ha sido la propuesta de un grupo de estudiantes de 2.º de CFGS de Marketing y Publicidad del Cpifp Los Viveros, y el eslogan ganador "Sin violencia, sin miedo, sin excusas", la propuesta de un grupo de 4.º de ESO del IES Isbilya.