Más de 50 empresas participan en Sevilla en la Feria de Empleo de la UPO: con cafés, charlas, stands y entrevistas

Cartel Feria de Empleo y Emprendimiento UPO - UPO

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha enmarcado este viernes, 20 de enero, que esta próxima semana celebrará la décima edición de la Feria de Empleo y Emprendimiento, una cita que agrupará a más de 50 empresas y entidades públicas y privadas. Además, los asistentes encontrarán stands, mesas de empresas, charlas, cafés con empresas, y rondas de entrevistas entre otras actividades.

Según ha informado la UPO en una nota, el acto de inauguración, que se celebrará en la sala de prensa del Rectorado, contará con la presencia del rector de la UPO, Francisco Oliva Blázquez; la viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Beatriz Barranco Montes; y la directora general de Empleabilidad y Emprendimiento de la Olavide, Amapola Povedano Díaz. Tras la inauguración, las autoridades visitarán los stands instalados en el Pasaje de la Ilustración de la Universidad.

Para el primero de los días presenciales, la programación establece un 'Café con EY', 'Café con Corporación Jiménez Maña', --una rueda de entrevistas rápidas con empresas que consiste en el encuentro entre cinco empresas y cinco estudiantes en cinco minutos--, la actividad 'La magia del emprendimiento' en el stand de Andalucía Emprende y las charlas 'Inteligencia Artificial para mejorar la empleabilidad y la productividad personal' y 'Más allá del currículum vitae: el arte de conectar y colaborar para tu bienestar emocional', estas últimas de acceso libre previa inscripción y enmarcadas en el programa de microcredenciales universitarias de la UPO.

Por su parte, para el jueves 26, está previsto un 'Café con Emasesa', una rueda de entrevistas rápidas con empresas 5x5x5, la conferencia 'Cómo superar una entrevista de selección de personal', a cargo de Javier Brioso, de Michael Page; la actividad 'La magia del emprendimiento' de Andalucía Emprende y un Punto de información EU Careers Ambassador de EPSO.

Para terminar, el viernes 27 de febrero la feria continuará íntegramente online y los participantes podrán ver la información de cada uno de los stands virtuales, dejar el currículum vitae e interactuar de manera virtual con las diferentes empresas participantes.

Para participar en este evento el alumnado deberá registrarse previamente a través de una plataforma virtual que da acceso a los diferentes encuentros con empresas y donde podrá conocer de cerca los planes de prácticas y contrataciones de las diferentes empresas y entidades participantes en esta feria, así como registrarse también en las ponencias presenciales, dejar el currículum vitae y descargar la documentación de las empresas participantes.

En esta actividad participan numerosas entidades tanto del ámbito público como privado. Entre ellas se encuentran Andalucía Emprende, el Ayuntamiento de Sevilla y Prodetur; asimismo, colaboran el Ayuntamiento de Carmona y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla.

Del mismo modo, forman parte de la iniciativa el Servicio Andaluz de Empleo, junto con firmas de reconocido prestigio como Deloitte, el Ministerio de Defensa, EY, KPMG y Garrigues.

Por otra parte, también participan Kutxabank Talent, el Banco de España, Cuatrecasas, Zurbarán Abogados y NTT Data; además del Ayuntamiento de Umbrete, Grupo MAS y Acesur. Igualmente, se suman entidades como Inserta Empleo, la Fundación ONCE, Emasesa, Leroy Merlin España, Michael Page e Indra Group. Asimismo, forman parte del conjunto Surlabs, Enterprise Mobility, Naturanda y Corporación Jiménez Maña; junto con la Policía Nacional, RSM, Areafit y PwC.

Finalmente, completan la nómina de participantes Samsic Social CEE, Primark, la Fundación Doña María, Forvis Mazars, Obramat, Adecco Group, Galiempleo, Ineco, la Fundación GRI, Istrad, Cultural Care, CEF Oposiciones, Bird & Bird, Versus E-learning, Ayesa y Siderúrgica Sevillana.