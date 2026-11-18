Visita institucional de la delegada del Gobierno en Andalucía a Estepa - AYTO.DE ESTEPA

ESTEPA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo, ha visitado el municipio sevillano de Estepa, donde ha mantenido un primer encuentro institucional con su alcalde, Antonio Jesús Muñoz, para abordar diferentes asuntos de interés para esta localidad, que ahora se encuentra en plena campaña de producción de mantecados y polvorones.

Precisamente, Mayo ha puesto el foco en el empleo femenino asociado a este sector, ya que de los 2.200 empleos directos que genera, el 85% son mujeres: "Un papel destacado en uno de los principales motores económicos del municipio", remarca en una nota de prensa.

En este sentido, el municipio dispone de alrededor de 21 fábricas dedicadas a estos productos, de las que 18 están vinculadas a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Para la campaña de 2026, las previsiones sectoriales apuntan a una producción de 15 millones de kilogramos. "Estepa es un municipio cuya identidad está estrechamente ligada a una tradición empresarial y gastronómica de enorme arraigo, como es la elaboración de mantecados y polvorones, una industria que, además de formar parte de su patrimonio y de su proyección exterior, tiene una importante dimensión social y laboral", ha señalado.

Este factor es muy importante, ya que se convierte en el "sustento" de numerosas familias de Estepa y de los municipios de su entorno, ha añadido la delegada del Ejecutivo central. La visita institucional ha incluido un recorrido por algunas de las iniciativas empresariales y turísticas más representativas del municipio, con especial atención a la industria tradicional del mantecado y el chocolate, así como a los recursos impulsados para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

En el ámbito de la industria agroalimentaria, ambos han visitado el Museo del Chocolate Chocomundo, que ofrece una propuesta divulgativa sobre la historia del cacao y del chocolate, desde las antiguas civilizaciones precolombinas hasta su evolución y elaboración en Europa.

Al respecto, la delegada ha reconocido el acierto de Antonio Rivero, empresario propietario de La Despensa de Palacio, "para ofrecer al municipio un atractivo turístico más allá de la época navideña, pero sin perder sus raíces".

La delegada y el alcalde también han recorrido el Centro de Interpretación de la Sierra de los Tajillos, un espacio destinado a la divulgación y puesta en valor del patrimonio natural, geológico, paisajístico y etnográfico del municipio, y del que Mabel Mayo ha resaltado su importancia por colaborar a diversificar y ampliar la oferta turística local, ya que permite potenciar su patrimonio natural como recurso para acercar el territorio a vecinos y visitantes.

"Sus contenidos ofrecen un mejor conocimiento de la riqueza geológica, paisajística y etnográfica de este entorno y contribuyen a ampliar la oferta turística de Estepa más allá de su tradicional campaña navideña", ha enfatizado.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

El centro, que cuenta con seis áreas temáticas que permiten descubrir los principales valores ambientales y culturales de este enclave natural, se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Estepa Turística Inteligente 20-30', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

El plan contempla una financiación global de dos millones de euros. En concreto, las actuaciones de acondicionamiento, dotación museográfica y mejora de la eficiencia energética del Centro de Interpretación han contado con un presupuesto base conjunto de 215.702 euros.