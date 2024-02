Melodías de viento este domingo en el sexto concierto del Ciclo de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Turina de Sevilla acoge este domingo el VI Concierto del Ciclo Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) con un trío compuesto por oboe, fagot y piano. La formación interpretará un repertorio diverso que abarca el Trío FP 43 de Francis Poulenc, la pieza Up and Away de Alyssa Morris, la Sonatina para oboe y fagot de André Jolivet y la obra Una historia de la Alhambra de Óscar Navarro.

Se trata programa variado que refleja "una enorme diversidad de estilos y épocas y que prometen una experiencia auditiva enriquecedora y emocionante para el público", según ha destacado la ROSS en un comunicado.

El grupo de cámara de este concierto la conforman Sarah Roper (oboe), Rosario Martínez Felipe (fagot) y Tatiana Postnikova (piano). Se trata de una agrupación que no es tan común como otras combinaciones de instrumentos de cámara, aunque ofrece una rica variedad de colores sonoros y expresivos que pueden resultar !muy atractivos" tanto para intérpretes como para oyentes.

El concierto arrancará con el Trío FP 43 de Francis Poulenc, una de las obras más conocidas que se han compuesto para esta formación. Se trata de una obra llena de contrastes entre momentos líricos y delicados y pasajes vivaces y de gran virtuosismo. Seguidamente, se interpretará la obra Up and Away de Alyssa Morris, una pieza que narra la historia de un globo aerostático a través de la música, utilizando una variedad de técnicas y efectos sonoros para evocar imágenes y emociones.

En tercer lugar, la agrupación de cámara interpretará la Sonatina para oboe y fagot de André Jolivet, en la que el autor emplea un lenguaje musical moderno y expresivo, explorando una gran variedad de texturas y colores sonoros.

Para finalizar, el trío interpretará la pieza, Una historia de la Alhambra de Óscar Navarro, que presenta elementos de la música clásica con influencias folclóricas españolas.

Esta cita musical coincide con la XXXIX Maratón de Sevilla, organizada por el Ayuntamiento y, aunque el recorrido no pasará por la Calle Laraña, donde se encuentra el Espacio Turina, sí afectará a las calles adyacentes por lo que se recomienda acudir con la antelación suficiente, así como prever rutas alternativas.