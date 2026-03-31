Menús especiales en los hospitales de Valme y El Tomillar de Sevilla por la Semana Santa

Bandeja de merienda en el área pediátrica del hospital de Valme con motivo de la Semana Santa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Valme y El Tomillar continúan su tradición de menús especiales con motivo de la Semana Santa. Esta iniciativa, ya consolidada en ambos centros, tiene como objetivo hacer "más cercana y agradable" la estancia hospitalaria, incorporando elementos propios de estas fechas tan significativas.

Con este propósito, los servicios de cocina diseñan propuestas gastronómicas que sustituyen los menús habituales por platos tradicionales de Cuaresma, muy presentes en los hogares andaluces. La elaboración de los mismos cuenta con la implicación y dedicación de los profesionales de hostelería, "que cuidan cada detalle para ofrecer una experiencia más cálida a los pacientes", destaca en un comunicado.

En concreto, con motivo del Jueves Santo, ambos centros servirán un almuerzo especial. En el Hospital de Valme, el menú estará compuesto por potaje de Cuaresma con espinacas y garbanzos como primer plato, seguido de bacalao con tomate acompañado de patatas a lo pobre y arroz con leche casero como postre. La programación se completará con una merienda tradicional de torrijas.

Por su parte, la planta pediátrica está ofreciendo meriendas especiales estos días con galletas elaboradas a base de diseños de Semana Santa, como formas de nazarenos, junto a un juguete y material de dibujo cada tarde en la bandeja.

Igualmente, el Hospital El Tomillar ofrecerá un menú de Cuaresma que incluirá garbanzos con langostinos como primer plato, seguido de pez espada con picada verde acompañado de patatas a lo pobre y arroz con leche casero de postre. Asimismo, los pacientes podrán disfrutar de torrijas en la merienda.

El acercamiento de las tradiciones gastronómicas a las personas hospitalizadas forma parte de las distintas acciones que los hospitales de Valme y El Tomillar desarrollan a lo largo del año con motivo de diversas celebraciones, dentro de su estrategia de humanización.

En este sentido, la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha querido reconocer y agradecer "la implicación de los profesionales del área de hostelería, cuya labor contribuye a generar un entorno más acogedor en fechas especialmente señaladas en las que los pacientes permanecen ingresados lejos de sus hogares por motivos de salud".