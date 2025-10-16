La ministra Isabel Rodríguez visita las obras del antiguo cuartel de Artillería de Sevilla que impulsan vivienda pública

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha visitado este jueves junto a la directora general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, Leire Iglesias, las obras de urbanización en el antiguo cuartel de Artillería 'Daoiz y Velarde' de Sevilla.

Se trata de una actuación, desarrollada por la empresa estatal de vivienda, que permitirá dar un nuevo uso a los terrenos donde se ubicaban los cuarteles del Antiguo Regimiento de Artillería Daoiz y Velarde, de forma que permitirá a 853 familias "acceder a una vivienda pública a precios asequibles en la capital sevillana", según ha puesto de relieve el Ministerio en una nota.

Isabel Rodríguez ha realizado esta visita tras participar en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla en el que ha reivindicado los 1.619 millones de euros que el Gobierno de España ha invertido en Andalucía para políticas de vivienda desde que Pedro Sánchez es presidente, según ha destacado.

La ministra se ha referido a actuaciones en marcha o entregadas, como la promoción de Hacienda el Rosario en Sevilla, la actuación de Regimiento de Artillería o la edificación de más de 1.000 viviendas en el distrito Universidad de Málaga.

Además, Isabel Rodríguez ha elogiado durante su participación en dicho encuentro informativo la labor de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la también secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, quien precisamente visitó dichas obras del antiguo cuartel de Artillería el pasado mes de julio, ocasión en la que destacó que el Gobierno de España estaba promoviendo en dichos terrenos de la capital andaluza la construcción de "casi 1.000 viviendas" a precio asequible.