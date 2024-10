Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Sevilla por el crimen machista de La Mojonera (Almería)

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de San Francisco de Sevilla ha sido escenario este jueves de una concentración en repulsa al asesinato de una vecina del municipio almeriense de La Mojonera, presuntamente, a manos de su pareja sentimental, que se entregó a las autoridades. La mujer tenía 41 años y era madre de cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, .

Miembros de la Corporación municipal han participado en este minuto de silencio convocado por el Consistorio y han portado una pancarta con el lema 'No murió, fue asesinada'. Con este suceso, son nueve las víctimas mortales en lo que va de año en Andalucía como consecuencia de la violencia machista.

La mujer no había solicitado ayuda al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y no se había servido de ningún tipo de recurso articulado a través de este órgano adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad al no constar peticiones.

Desde la Junta se activó un protocolo de atención psicológica en crisis de manera "inmediata" tras el crimen, por el que el presunto autor de los hechos, un hombre de 50 años, se entregó en dependencias de la Policía Local de La Mojonera.