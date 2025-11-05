Montellano (Sevilla) celebra este fin de semana la IV Feria de la Matanza con degustaciones, flamenco y producto local

Montellano celebra este fin de semana la IV Feria de la Matanza con degustaciones, flamenco y productos locales. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Montellano acoge este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de noviembre, la IV Feria de la Matanza y Productos Tradicionales, una cita organizada por el Ayuntamiento de Montellano que busca poner en valor la gastronomía local y los productos derivados del cerdo, pilares de la tradición culinaria de la Sierra Sur sevillana.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, la feria contará con la participación de empresas y comercios del municipio, como Autoservicio Carmen Pozo, Cárnicos Ortiz, Carnicería Fátima, Panadería Paco, Panadería Juan García, la Cooperativa de Aceite Nuestra Señora de los Ángeles, Postres MiMamá, Abacería La Alegría y Productos JLR.

El evento tiene como objetivo difundir las elaboraciones artesanales de chorizos, morcillas, chicharrones y otros productos de matanza, que durante generaciones formaron parte de las costumbres otoñales de la comarca.

La programación arrancará el sábado 8 a las 12,00 horas con la apertura de los stands y talleres infantiles. Durante la jornada se realizará el tradicional despiece del cerdo, demostraciones de embutidos y varias degustaciones populares. La tarde incluirá animación para todos los públicos, una actuación flamenca de Lucía Benavides y una degustación de dulces tradicionales, cerrando la jornada a las 18,00 horas.

El domingo 9 la actividad continuará con una muestra de corte de jamón a las 11,00 horas, seguida de un concurso de aceitunas aliñadas y una nueva degustación de embutidos a partir de las 13,00 horas. La tarde contará con un espectáculo flamenco a cargo de la Academia de Baile 'Miguel de Fátima' y otra degustación de dulces locales, antes del cierre previsto a las 18,00 horas.

Durante todo el fin de semana habrá un photocall con sorteos y regalos, además de una barra benéfica que ofrecerá guisos típicos de la Sierra Sur.