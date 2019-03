Montero destaca la "unidad" de PSOE y dice que el único "debate" es sobre ganar 28A y no la sucesión de Susana Díaz

Publicado 26/03/2019 14:54:17 CET

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Sevilla, María Jesús Montero, ha destacado este martes la "unidad que siempre" asegura que ha existido en la formación, "más allá de que en el proceso de elaboración de listas cada militante haría una elección o combinación de nombres distinta", a la vez que ha dejado claro que sobre la mesa no existe ahora mismo "otro debate que no sea ganar las elecciones generales".

A preguntas de los periodistas, antes de participar en la primera reunión de trabajo del comité electoral socialista y los miembros de la candidatura, junto a la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, Montero ha señalado que el proceso de listas ha terminado y que "vamos todos a una para obtener el mejor resultado". "No se entendería que se hablara de otra cosa más allá de las generales porque el país se lo juega todo para parar ese avance de las tres derechas que Andalucía vive en su propia carne. Ése es nuestro único objetivo", sentencia.

Preguntada por la continuidad de la expresidenta de la Junta y secretaria general del partido en Andalucía, Susana Díaz, la también ministra de Hacienda ha insistido en que el "único objetivo y horizonte que tiene el PSOE en Andalucía y en Sevilla pasa por conseguir el respaldo mayoritario de los ciudadanos para las elecciones generales y municipales". "No hay otro debate en el PSOE andaluz o sevillano que no sea como cada militante puede contribuir a que esa victoria sea posible. En eso tenemos los cinco sentidos y no estaremos en otra cosa que no sea el interés ciudadano", recalca.

Tal como destaca, el PSOE está "unido" y confía en que la formación sevillana aporte la "fuerza necesaria" para que el PSOE pueda abrirse camino para conseguir "un gobierno de progreso". De hecho, considera que en Sevilla reside "el corazón y el núcleo del PSOE de España", un valor que podrá ser puesto en consideración por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la apertura de la campaña en Dos Hermanas (Sevilla).

"Es evidente que, para el PSOE, Andalucía no es un entorno más, sino un lugar importantísimo por la tradición socialista y por su capacidad de movilización", subraya. En su opinión, "Andalucía es importante para la unidad de España y para que no se produzcan asimetrías en el resto del territorio en materia de financiación y libertades".

Así, espera que desde Sevilla se "eleve la voz" a España y movilizar el voto porque asegura que el "rival" del PSOE es principalmente aquella gente que piensa que "está todo hecho y que el PSOE va a ganar". "Todos los votos los necesitamos y cada uno de ellos es fundamental para conseguirlo", sentencia.

UN PROGRAMA DONDE "NADIE QUEDE FUERA"

Montero asevera que su formación apuesta por un programa político en el que "nadie se quede fuera por razón de pensamiento del contexto político y del pacto constitucional", teniendo en cuenta que "CS y PP se han abonado a que todo el que no piensa como ellos está fuera del marco constitucional, de la posibilidad de alianzas o del entorno del encuentro de la política del siglo XXI".

Reivindica un proyecto colectivo que permita avanzar en igualdad, que las mujeres sean "protagonistas de su futuro", y que los retos del siglo XXI, como el cambio climático y las políticas medioambientales, se conviertan en "oportunidad de creación de empleo", mientras que se cuenta con una presencia en Europa "cualificada".

Para la socialista, la seña de identidad del partido es la recuperación económica y que los derechos y libertades lleguen "a la totalidad de los hogares", para lo que considera que se necesita "un gobierno fuerte que no tenga que depender de las alianzas". Así, menciona la situación andaluza, con "una etapa de retroceso y de involución". "Lo bueno es que sigamos avanzando pero no asistiendo a debates que hace diez años no existían, como en qué consiste la violencia machista, el acogimiento de inmigrantes o la descentralización autonómica que ha hecho que Andalucía brille con luz propia en salud, educación o dependencia", concluye.

EL "RIESGO CIERTO" DE VOLVER A LA "ESPAÑA EN BLANCO Y NEGRO"

En la misma línea, Pérez, que considera que es "orgullo para todos los socialistas sevillanos" que Montero encabece la lista, ha defendido que "todo el que quiera una España de derechos, libertades y oportunidades tiene que votar al PSOE", a la par que ha insistido en la importancia de la movilización para que se acuda a votar.

"Hay riesgo de que esa involución ideológica que se produce en Andalucía se repita en el país y nos devuelva a esa España oscura, de blanco y negro, que ya vivimos hace años y al que no queremos volver", advierte, apostando por una España "de la igualdad, de los derechos y de las libertades, una España mejor para los ciudadanos, que es lo que hacen los socialistas cuando gobiernan", recalca.

Por ello, el PSOE trabaja en el diseño de la campaña electoral "con una enorme ilusión y responsabilidad", siendo conscientes de "lo mucho que se juega", ya que "no se juega sólo ganar unas elecciones, sino el futuro del país y se está ante un riesgo cierto, por desgracia". Pérez apunta así al "riesgo de involución ideológica que representan las tres derechas, quienes esperan reeditar el pacto andaluz". "No han hecho nada en la gestión estos meses en beneficio de los andaluces y se dedican a mentir sobre la anterior para cubrir el expediente", insiste.