Montero señala que "antes del verano" se aprobará el estudio de la conexión entre Santa Junta y el aeropuerto de Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un desayuno informativo de Europa Press en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el ejecutivo central va a aprobar el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla "para someterlo a información pública antes del verano".

Así lo ha indicado en un desayuno informativo organizado por Europa Press este viernes, en el que ha señalado que la alternativa elegida para el trazado es la "Norte 3", que junto a la parada del aeropuerto, "plantea una parada intermedia en el Parque Alcosa".

Montero ha asegurado que el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 296 millones de euros y contará con 4,7 kilómetros de vía nueva, donde el 92,5% del trazado será en túnel.

Sobre este trazado en túnel, la vicepresidenta ha defendido que es "la solución más acorde para provocar menos desorden en el urbanismo de la ciudad", aunque como ha reconocido "supone una cuantía más elevada".

"Es una decisión importantísima para la movilidad de Sevilla, en tanto que su aeropuerto se encuentra entre los diez con más tráfico de la red de Aena", ha remarcado la vicepresidenta.

En esta línea, Montero ha enmarcado el proyecto dentro del "esfuerzo inversor del Gobierno en la provincia". Junto a la conexión, la ministra ha destacado el "compromiso de cofinanciación" en la línea 3 del metro, el cierre de la SE-40 con el puente o la ampliación de carril en la A-4.