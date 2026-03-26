Morante de La Puebla gana la LVIII Oreja de Oro de RNE y Victorino Martín recibe su cuarto Hierro de Oro

Morante de La Puebla recibe la LVIII Oreja de Oro de RNE. - RNE

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La LVIII Oreja de Oro de RNE ha sido concedida al torero José Antonio Morante de La Puebla del Río (Sevilla), que ha logrado 23 puntos y ha superado a los finalistas David de Miranda (seis puntos), Borja Jiménez (cuatro), Pablo Aguado (tres), Emilio de Justo (dos) y Alejandro Talavante (uno), mientras que el ganadero Victorino Martín ha recibido su cuarto Hierro de Oro.

Rodríguez del Moral, corresponsal de Clarín en Sevilla, ha presentado al torero, mientras que Roberto Santamaría le ha entregado el primero trofeo otorgado por el voto unánime de todos los corresponsales, según ha informado en una nota RNE.

El torero sevillano se ha mostrado "muy contento por recibir este trofeo tan emblemático". "La primera Oreja de Oro ya me hizo mucha ilusión, pero jamás pensé que podría volver a ganar este prestigioso premio. Ahora veo que es una realidad", ha declarado.

Por su parte, el ganadero madrileño Victorino Martín ha recibido su cuarto Hierro de Oro con 19 puntos, por delante de Santiago Domecq (ocho puntos), Victoriano del Río (cinco), La Quinta (cuatro), Jandilla (dos) y Fuente Ymbro (uno). El galardón le ha sido entregado por el director de RTVE en Andalucía, Diego Garcés.

Martín ha destacado que recibir este premio en Sevilla, en primavera, "es un privilegio" y ha subrayado que "las ganaderías, como la vida, son ciclos; mantenerse en primera línea requiere evolución, como ha hecho Morante. La temporada pasada fue histórica, pero ahora hay que pensar en la próxima".

El experto taurino Juan Ramón Suárez se ha encargado de leer el perfil del galardonado durante la ceremonia.

Desde 1968, la Oreja de Oro reconoce al mejor torero de la temporada, y desde 2012, el Hierro de Oro premia al mejor ganadero. Ambos galardones se otorgan a partir de las votaciones de oyentes, corresponsales y colaboradores del programa taurino Clarín, que se emite sábados y domingos en Radio 5, Radio Exterior de España y RNE Audio a las 22,35 horas.