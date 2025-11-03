Movimiento Sumar elige a su Coordinadora Provincial en Sevilla con Rosana García y Roberto del Tío como portavoces

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Provincial de Movimiento Sumar Andalucía ha quedado constituida en Sevilla tras un proceso "democrático y abierto a toda la militancia hispalense" en el que ha sido elegida la candidatura 'Sevilla Suma construyendo su futuro', encabezada por los coportavoces Rosana García y Roberto del Tío, que ha reunido el 93% de los votos.

El resto de miembros que forman esta candidatura son Azahara Corpas, Luis Silva, Alba Caro y Antonio Toledo, según se detalla en un comunicado difundido este lunes en el que desde Movimiento Sumar defienden que dicho grupo de trabajo "aúna experiencia y juventud, con muchas ganas de que ese equilibrio consiga movilizar el voto progresista en la provincia para el siguiente ciclo electoral".

Sevilla es la segunda provincia andaluza en organizar su Asamblea Provincial de Movimiento Sumar tras Córdoba, que fue constituida la pasada semana, de forma que esta organización "da un paso más en su crecimiento ampliando su estructura en Andalucía", proceso que, según agregan, comenzó con la elección de los coordinadores a nivel andaluz, que son la parlamentaria autonómica Esperanza Gómez y el referente en Granada Raúl García, a lo que siguió la elección del Grupo Coordinador y la Ejecutiva andaluza.

La recién elegida coportavoz de Movimiento Sumar en Sevilla, Rosana García, ha declarado que pone "a disposición" de esta organización "toda la energía acumulada a lo largo de mi vida, que me ha permitido ampliar mi visión, comprender diversas realidades y valorar la diversidad como motor de cambio".

"Nuestro proyecto político defiende la justicia social, la igualdad y la inclusión", ha añadido, y ha apuntado que cree que "es posible construir un mundo mejor sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, el coportavoz Roberto del Tío ha subrayado que "Movimiento Sumar crece en Andalucía". "Hay muchos asuntos en la actualidad que merecen toda nuestra atención tanto puramente políticos como de gestión de la derecha en las distintas administraciones. Quiero aportar mi granito de arena y participar de las actividades políticas como ciudadano libre y padre preocupado", ha añadido antes de concluir trasladando su "esperanza de que todos podamos vivir más felices, con más tranquilidad y más libertad".