Muere Eduardo Rodríguez Rodway, último integrante y guitarrista de la banda sevillana 'Triana' a los 81 años

Imagen del Eduardo Rodríguez Rodway, último integrante y miembro fundador de la banda 'Triana'. - FACEBOOK-EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico sevillano Eduardo Rodríguez Rodway, último integrante y miembro fundador de la banda 'Triana', ha fallecido este sábado, 26 de septiembre, a los 81 años en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

Así lo ha trasladado la familia del músico a través de un comunicado emitido por Pablo Selma Luna, autor de la biografía del trío hispalense, 'Triana. A través del aire'.

En dicho comunicado, la familia ha lamentado la muerte del guitarrista, afirmando que "deja un tremendo vacío artístico y emocional, siendo el último del mítico grupo musical sevillano en dejarnos", tras la muerte de sus compañeros Jesús de la Rosa y Juan José Palacios, Tele, en 1983 y 2002 respectivamente.

Asimismo, los familiares han querido agradecer las muestras de cariño y aprecio hacia el guitarrista de 'Triana' con motivo de su carrera musical, "así como el calor y apoyo recibido en estos momentos tan difíciles", han señalado.