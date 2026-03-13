Muere una mujer de 29 años tras una colisión entre un turismo y un camión en Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 29 años de edad ha fallecido tras una colisión entre un turismo y un camión registrada en la tarde de este jueves 12 de marzo en la carretera A-473 a su paso por la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro se registró poco antes de las 19.30 horas cuando varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 para alertar de que un camión y un turismo habían colisionado en la carretera A-473, a la altura del tanatorio y de que había una persona herida y atrapada en el interior del turismo.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de la Diputación, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, cuyos efectivos confirmaron el fallecimiento de una mujer de 29 años en el accidente.