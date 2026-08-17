Muere una persona tras salirse de la vía y volcar su vehículo en la A-92 a la altura de Carmona (Sevilla)

Archivo - Vehículo de 112 Andalucía. Imagen de archivo. - 112 - Archivo

CARMONA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico tras salirse de la vía y volcar el vehículo en la A-92, a su paso por el término municipal de Carmona (Sevilla).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 17,25 horas en el kilómetro 30 de la citada autovía, cuando el vehículo se salió de la calzada y posteriormente volcó.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Sevilla, la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061, que solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.