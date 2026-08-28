'Música en el Patio' vuelve a La Harinera para abrir el otoño cultural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

El delegado municipal de Cultura de Alcalá, Christopher Rivas, en la presentación del ciclo 'Música en el Patio', que acoge La Harinera este próximo otoño - AYTO.DE ALCALÁ

El ciclo regresa con música latinoamericana y sonidos tradicionales de Irlanda y Escocia

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El patio de La Harinera del Guadaíra acogerá entre el 9 y el 30 de septiembre el XXIII ciclo 'Música en el Patio', un evento ya consolidado que cada año abre la programación cultural de otoño de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y reúne a público local y visitantes de la provincia para disfrutar de diferentes estilos y épocas musicales en un entorno singular.

Así lo ha presentado el delegado municipal de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, quien ha remarcado esta cita cultural caracterizada por "la profesionalidad de los intérpretes y la calidad de los espectáculos que atrae cada año a un gran número de público y se está convirtiendo también en un escaparate cultural de Alcalá para los ciudadanos de la provincia que vienen a conocer y disfrutar de la música y del propio entorno de la Harinera", informa el Consistorio en una nota de prensa.

El programa se desarrollará los miércoles y jueves de septiembre a partir del día 9, siempre a las 20,30 horas, con entrada gratuita disponible en Casa de la Cultura a partir de la mañana del miércoles 2 de septiembre, dos por persona.

El delegado ha detallado la programación 2026 que comenzará el miércoles 9 de septiembre con el concierto 'Canción de autor, poesía y literatura latinoamericana' de Gaddafi Núñez, músico, compositor y productor y Juana Gaitán, guitarrista, cantante y compositora cuya obra transita entre el jazz y los ritmos tradicionales de América Latina.

Le seguirá el jueves 10 el grupo Eternum Saxophon Quartet con 'Una noche en la ópera' , espectáculo que plantea un viaje sonoro que traslada al cuarteto de saxofones la expresividad y el dramatismo del género lírico.

La siguiente semana le tocará el turno, el miércoles 16, al grupo formado por Susana Casas y Tommaso Cogato con 'Lirismo andaluz. Composiciones, dramaturgia y poesía andaluza', que destaca la influencia de compositores andaluces como Turina, Falla y Lorca, quienes reflejan en sus obras el folclore y la tradición musical de Andalucía.

El jueves 17 llegará con 'Una historia de España' de Kumpania, cuarteto que presenta un espectáculo musical que recorre la historia de la música española desde el Renacimiento hasta el siglo XX.

La penúltima semana comienza el miércoles 23 de septiembre con Stolen Notes y su espectáculo 'The Hive' que ofrece un viaje musical por los sonidos tradicionales de Irlanda y Escocia.

La programación continúa el 24 con los artistas Desirée Martín y Juan Manuel Román presentando 'Espejo de las Estrellas' con la que el público disfrutará de la reinterpretación de músicas medievales y populares hispanas. El ciclo lo cerrará, como ya es tradición, un espectáculo local, en esta ocasión 'Espacio aéreo Internacional' con Ismael Sánchez y Vicky Luna.