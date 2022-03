Nace Showroom Flamenca Style, un escaparate on line especializado en moda flamenca

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ofrecer alternativas y llegar a un público interesado en su trabajo es uno de los principales objetivos de Showroom Flamenca Style, un nuevo escaparate on line centrado en exclusiva en moda flamenca y creado por la directora de la escuela Patronista Flamenca, Patricia Márquez, y la experta en moda y coaching ejecutiva, Ana Leticia Fernández.

Una veintena de firmas y diseñadores, emergentes y consolidados, participan en este market place, que se centrará en público de Madrid y Barcelona, así como de Francia y Holanda, como primer paso.

El objetivo no es otro que "ofrecer al sector una guía para comercializar su producto más allá del mercado local y llevarlo a quienes buscan diseño y calidad", han explicado sus creadoras quienes explican que, aunque "el sector de la moda flamenca vuelve a resurgir tras dos años de parálisis, muchos son los que aún carecen de herramientas o estructura comercial y empresarial para vender sus colecciones más allá de las fronteras de la comunidad en la que se localiza su taller".

Showroom Flamenca Style está abierto a diseñadores emergentes y a firmas consolidadas de toda España, que tienen algo en común: "no tienen un espacio físico o sí lo tienen pero se han centrado solo en lo local, en lo que tienen alrededor, y necesitan un apoyo en su estrategia comercial on line para salir al exterior", ha explicado Ana Leticia Fernández.

La directora de la escuela Patronista Flamenca llevaba detectando estas necesidades en el sector desde hacía tiempo, al igual que sabía, por su propia experiencia empresarial, que existe público, sobre todo de fuera de Andalucía y de España, que "quiere comprar moda flamenca, pero no cuenta con la información necesaria para acceder a ella".

Según ha explicado, al finalizar uno de los cursos que ofrece en su escuela, sus propios alumnos le demandaron ayuda para dar a conocer su trabajo. "Se les escapaba como comercializar sus colecciones, sus diseños, más allá de presentarlos en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (Simof)".

Por ello, ambas emprendedoras pensaron en organizar un showroom físico, que se celebrará este viernes en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya. Esta idea pronto se convirtió en lo que es hoy este nuevo mercado on line.

Su market place de moda flamenca arranca con una veintena de firmas y diseñadores de toda España, mujer e infantil. Y no sólo de trajes de flamenca para Feria o romería, sino de complementos artesanales o moda con inspiración flamenca. "Muchos de ellos ya tenían tejido productivo, pero no poseen conocimientos empresariales o comerciales, por lo que vamos a ayudarlos a canalizarlos hacia el público que demanda su trabajo", ha mantenido Márquez.

En este sentido, ha recordado que Madrid y Barcelona son dos puntos de venta muy importantes en España, pero que también se van a centrar en mercados como el francés o el holandés. "Primero vamos a trabajar en Europa y, posteriormente, iremos saltando a otros continentes". Fernández ha añadido que "el mercado existe y es el que nos va a ir marcando el crecimiento: el mundo online ofrece enormes posibilidades".

CALIDAD

Esta plataforma on line está abierta a todo tipo de firmas y diseñadores, pero para poder vender deben cumplir una serie de requisitos entre los que destacan "una buena confección y poseer buena imagen, fotografías cuidadas, de sus diseños". "Queremos ofrecer la calidad que exige el cliente que busca este producto y que no sabe dónde adquirirlo o no tiene tiempo para ello", ha apuntado Fernández.

Fernández y Márquez han indicado que "queremos que el diseñador se centre en su trabajo y en realizar unas buenas imágenes de su colección, con calidad. El resto depende de nosotras: búsqueda de clientes, gestión de toda la información, publicidad, redes sociales. Sólo tendrán que empaquetar el diseño que se haya vendido y nosotras lo enviaremos al cliente final".

El canon mensual que debe abonar cada diseñador para participar en este espacio on line dependerá del número de diseños que quiera exponer, a lo que habrá que sumar una comisión de entre un ocho y un 12 por ciento tras cualquier venta.

El showroom de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, de entrada libre, contará con más de una veintena de diseñadores y firmas, que expondrán sus creaciones en el patio de su sede entre las 11,00 y las 18,00 horas.

Además, la firma Blanco Azahar impartirá un taller de tendencias y complementos a partir de las 13,00 horas, en el que participará la influencer Flamenca Power.