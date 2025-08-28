Los negocios de la Cartuja y Torneo ven con "optimismo" el traspaso temporal del Betis al Estadio Olímpico de Sevilla

Concentración de aficionados al Betis durante la previa del primer partido de esta temporada de Liga de fútbol en el Estadio de la Cartuja de Sevilla - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA (EUROPA PRESS)

El personal de los negocios próximos a las instalaciones del Estadio Olímpico de la Cartuja, tanto en la propia Isla de la Cartuja como aquellos situados en la avenida de Torneo, han acogido con "optimismo" el traslado del club Real Betis Balompié a su nuevo y temporal emplazamiento, el cual se prevé con una duración estimada de al menos dos años. Ante este traslado, los comercios circundantes al estadio se beneficiarán de la afluencia de gente atraída por los eventos deportivos del conjunto verde y blanco.

Es por ello que, según ha indicado Triana, trabajadora del local 'Casa Manuela', en declaraciones a Europa Press, en relación al nuevo emplazamiento de los partidos del Real Betis en la Cartuja, "nos ha afectado muy positivamente", y al respecto ha explicado que, al igual que el resto de locales de la zona, en el que ella trabaja cambiará o ampliará sus horarios de apertura y cierre aquellos días de partido.

De hecho, ha indicado que ya el pasado viernes, 22 de agosto, 'Casa Manuela' amplió su horario de apertura "desde las 6,00 horas hasta las 22,00 horas", ya que "a los propietarios y al propio local en sí nos está afectando muy positivamente" el traslado del Betis al estadio de La Cartuja "porque viene la gente y conocen nuestros lugares".

Del mismo modo, los locales circundantes a Torneo han compartido lo comentado por Triana y, en ese sentido, desde el local 'La esquinita del puente', dirigido por José María Carrasco, han precisado que "en torno a dos, tres y cuatro días al mes recogeremos un ambientazo de muchísima gente", lo que, según ha subrayado el empresario hostelero, "nos va a venir estupendamente". Asimismo, Carrasco ha puntualizado que desconoce la opinión de los vecinos, aunque ha enfatizado que "a los comercios nos viene muy bien y al barrio creo que también le da un poco de vida".

Por otro lado, Rafael Castro, uno de los dueños del comercio 'La Sevillana', ha recalcado lo comentado por sus compañeros del sector tras un primer partido de Liga que les ha dejado satisfechos, ya que "el buen ambiente sano y la falta de problemas se hizo notoria".

"CONFORME PASE EL TIEMPO HABRÁ NEGOCIOS QUE SE ANIMEN"

Además, con perspectiva a largo plazo, teniendo en cuenta que "el año es muy largo", Castro ha augurado que, "conforme vaya pasando el tiempo, habrá negocios que se animen e incluso en el día a día". De esta forma, ha abundado que el estadio "va a mover mucha afluencia, lo que contribuirá a que la zona lo note para bien".

No obstante, al igual que el resto de locales se encuentran a la espera de la evolución de la situación, ya que los bares y restaurantes ante los partidos tomarán algunas medidas como el aumento de barras y de inventario, para satisfacer las necesidades con eficiencia.

EL HOTEL EXE ISLA CARTUJA

En cambio, para el Hotel Exe Isla Cartuja Sevilla, no todo ha sido positivo. Según han expresado a Europa Press desde el establecimiento hotelero, el traslado del Betis les supone afrontar "problemas de cortes y dificultades de accesos para los clientes que viajan en coche hasta el mismo hotel los días de partido". Además, incluso trabajadores propios se están viendo obligados a desplazarse a su lugar de trabajo usando el transporte público.

La parte positiva sí la pone que, según ha explicado la cadena hotelera, los días de competiciones el número de huéspedes se ve "incrementado", llegando a alcanzar el 100% de su ocupación.

El hotel ha agregado que ha incrementado el personal de seguridad en la misma puerta para evitar que accedan no alojados en el mismo y desde Exe recuerdan también los efectos en la limpieza de la zona.

Sobre su propia acción ante esta nueva situación han destacado que implementan una serie de medidas específicas como el envío de e-mails "en los que se facilitan datos y documentación sobre accesos, mapas y acreditaciones para poder acceder" a plazas de aparcamiento.