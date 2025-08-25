'Noches en el Alcázar' de Sevilla comienza su décima semana de conciertos con rock andaluz, zarzuela y música inglesa

'Kumpania', Uno De Los Grupos Que Actuará Durante La Décima Semana De Conciertos De 'Noches En Los Jardines Del Real Alcázar' De Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

'Noches en los Jardines del Real Alcázar' se adentra en su décima semana de conciertos, que se realizará entre el 26 y el 30 de agosto. Durante estos días la actividad ofrecerá espectáculos de zarzuela, música de los siglos XVII y XVIII y rock andaluz entre otros. De esta manera, contará con las actuaciones de 'Swamp', 'Kumpania', 'Dardanus Ensemble', 'Cuarteto Isbilya' y Helena Amado junto a Pepe Fernández.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota, desde que el pasado 26 de junio dio comienzo la XXVIª edición de esta actividad ya han asistido a sus conciertos un total de 19.095 personas. De esta manera, el martes 26 actuará Swamp, una formación sevillana compuesta por Maite Herrera (guitarra, voz), Abbi Fernández (guitarra, voz) y Txako (voz y percusión), tres músicas que llevan trabajando juntas en este proyecto desde 2019.

El grupo orbita alrededor de la música norteamericana e inglesa de las décadas 60 y 70 del siglo pasado, y sus influencias van desde el folk y el country al blues y el rock. A través de guitarras, voces armonizadas y una percusión envolvente, Swamp invita al espectador a un "viaje íntimo" por canciones como 'California Dreamin', 'Monday, Monday' o 'Mrs. Robinson'.

Para el miércoles 27 de agosto se ofrecerá el concierto de 'Kumpania', un cuarteto formado por los músicos andaluces Manu Brazo (saxo), Pepe Fernández (piano), Rosa G. Varela y Claudia Gallardo (violines). El cuarteto presentará 'Zarzuela sin palabras', con el que proponen un enfoque "único" para redescubrir el repertorio clásico de la zarzuela española a través de una interpretación exclusivamente instrumental, sin la intervención de voces.

Con este formato, invitan al público a experimentar la zarzuela de una manera "novedosa", donde los instrumentos asumen los roles de personajes y coros. Así, interpretarán obras de Tomás Bretón, Pablo Sorozábal, Amadeo Vives, Federico Chueca, Soutullo & Vert y Gerónimo Giménez.

El jueves 28 de agosto actuará 'Dardanus Ensemble', un grupo de formación variable que se creó en 2013 con el objetivo de interpretar la música de los siglos XVII y XVIII con criterios historicistas, intentando aportar una visión "más actual, fresca y cercana" de la música antigua.

Para esta ocasión el grupo se presenta en formación de trío con Cristina Bayón (soprano), Isabel Gómez-Serranillos (cello barroco) y Santiago Sampedro (clave), quienes estrenarán su nuevo programa 'Amor y tormento', para celebrar el 300 aniversario de la muerte de Alessandro Scarlatti.

De esta manera, el grupo ofrece una estética musical napolitana del siglo XVIII, tomando como centro al propio Alessandro Scarlatti y algunos compositores coetáneos.

El viernes 29 de agosto actuará 'Cuarteto Isbilya', que se conforma por la estructura de cuarteto de cuerda con piano; es decir, violín, viola, violonchelo y piano. El grupo ha obtenido "importantes distinciones y premios" en España, Inglaterra y Polonia, y esta ocasión presentarán 'Éxitos del Rock Andaluz', interpretando piezas de Triana, Medina Azahara y Alameda.

A finales de los 60 hubo una "gran revolución musical" en Andalucía con el nacimiento del rock andaluz", una fusión entre el rock y el flamenco, que marcó una generación no solo en Andalucía, sino en el resto del país. Con este programa los músicos han querido expresar "el agradecimiento que merecen por marcar un gran hito en la época del siglo pasado e incluso hasta la actualidad, donde la mejor forma de demostrar que este género está más vivo que nunca es interpretándolo".

Asimismo, el sábado 30 de agosto actuarán la cantante Helena Amado y Pepe Fernández al piano, un dúo nacido del cruce entre la tradición y la reinterpretación de la música popular española, desde una mirada actual.

Amado ha desarrollado una carrera en la que combina el canto lírico, diversos estilos de música moderna, los terrenos del folclore español y la tonadilla histórica. Y Pepe Fernández ha actuado en "prestigiosos" escenarios internacionales.

Finalmente, ambos presentarán el programa 'Juanita con mayúsculas' con el que rinden homenaje al centenario del nacimiento de Juanita Reina. La propuesta se articula como un recorrido "íntimo y profundamente emocional" por su figura, símbolo de la copla andaluza. Desde una perspectiva actual, Amado y Fernández han abordado una selección de sus obras más emblemáticas, reivindicando su valor poético, musical y escénico.