Nolasco lanza 'Leyes del destino' como adelanto de 'Henko', un disco con "luz" para "evolucionar hacia tu mejor versión"

Archivo - El cantautor Nolasco en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO CAZORLA - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor sevillano Nolasco, nacido en El Viso del Alcor, ha lanzado su nuevo tema, 'Leyes del destino', una canción que aborda la incertidumbre ante el futuro. El sencillo forma parte de su próximo álbum, 'Henko', que verá la luz en primavera y que tiene "la luz" como elemento diferenciador, al reflejar una evolución personal y artística hasta alcanzar su mejor versión. "Es un camino de ida y vuelta entre mi música y yo", ha señalado, definiéndolo como "una transformación".

En una entrevista concedida a Europa Press, el artista ha explicado que comenzó a componer el disco hace dos años y medio. Entre sus temas, 'Leyes del destino' habla no solo de la incertidumbre, sino también del cuidado y el respeto en las relaciones, en contraposición a actitudes de "chulería": "Si te mezclas con alguien, que sea para mezclarte bien".

Asimismo, Nolasco se ha mostrado convencido de que "nada está bajo control", por lo que apuesta por dejarse llevar. Fiel a su lema --"relájate, nada está bajo control"--, defiende que el destino no está escrito ni debe imponerse, porque al final "pasará lo que tenga que pasar".

De igual forma, el artista ha defendido que hacer reflexionar y bailar en una misma canción es "totalmente compatible", al tiempo que ha insistido en que muchas canciones del disco invitan al baile sin renunciar a un mensaje profundo, considerando que eso "lo refuerza". Aunque respeta a quienes prefieren ritmos sin carga reflexiva, deja claro que esa "no es mi onda".

Sobre el momento vital en que llega este trabajo, ha explicado que la experiencia ha sido transformadora, ya que no es lo mismo publicar un primer disco que un noveno, como es su caso. Además, ha destacado que es el cuarto álbum que produce personalmente, lo que, tratándose de un disco de autor, aporta "una marcada personalidad", ya que tanto la composición como la producción nacen de él.

En este sentido, ha subrayado que el cambio reside en "la madurez, la experiencia y la seguridad", factores que considera esenciales. Pese a ello, ha asegurado mantener intactas "la ilusión y la motivación", y celebra contar con mayor sabiduría para disfrutar de lo que hace.

UN DISCO DE PRODUCCIÓN PROPIA "HUELE MÁS AL ARTISTA"

'Henko' es el noveno trabajo de su trayectoria y el cuarto que produce íntegramente él mismo y, con respecto a las producciones, el artista ha señalado que un productor externo "aporta una mirada distinta que puede enriquecer y refrescar el repertorio, aunque siempre será una visión ajena". En cambio, cuando el propio cantautor asume la producción, se da "una vuelta de tuerca" que hace que el disco "huela y sepa aún más al artista".

"Las canciones parten por completo de mi cabeza, no es la visión de nadie sobre ellas, sino la mía a la hora de vestirlas musicalmente", ha afirmado. No obstante, reconoce que puede haber productores con mayor formación o experiencia, aunque "nadie conoce mejor que yo mi propio mundo creativo".

En cuanto a las diferencias artísticas, Nolasco afirma que 'Henko' "tiene un carácter distinto" a sus anteriores trabajos. Si en sú último disco 'Petricor' el hilo conductor eran los olores --cada canción evocaba uno diferente--, en este la protagonista es la luz. De hecho, uno de los lemas del álbum es "evolucionar con una luz diferente a la que ya traías hasta encontrar tu mejor versión".

Con más de 20 años de carrera, el artista asegura haber disfrutado siempre de "libertad" para expresar sus emociones, ya que nunca ha trabajado con "una multinacional que condicionara mi forma de componer". Ser independiente, señala, le permite hacer lo que realmente desea, como ya reflejaba su primer disco, 'Como te dé la gana'.

"LA MÚSICA NO DEBE SUPEDITARSE A LA INDUSTRIA"

"Ese sello lo he mantenido en todos mis trabajos", ha añadido, defendiendo que "la libertad es esencial en el arte" y que "la música no debe supeditarse a los intereses de la industria". Aunque esta imponga sus criterios, sostiene que él se guía por lo que le nace del corazón y de sus propias influencias.

Con más de 1.400 conciertos a sus espaldas, Nolasco ha confesado que el escenario es su "templo" y una de las piezas clave de su profesión. En este sentido, ha asegurado sentir un profundo respeto por cada actuación, ya sea en un festival ante 10.000 personas o en un teatro pequeño, porque entiende que "cada escenario es único e imprescindible". "No soy religioso, pero el escenario sí es mi religión", ha apostillado.

Sobre su estilo, ha afirmado que es "tan clásico como moderno" y que no se considera nostálgico ni apegado al pasado. Tras más de 20 años de carrera, valora como un "auténtico reconocimiento poder seguir actuando", ya que su trayectoria "no se sostendría sin el respaldo del público".

"LA IMAGEN DEBE ESTAR AL SERVICIO DE LA CANCIÓN"

Además, ha destacado la relevancia de los videoclips en su proyecto artístico. Formado en Comunicación Audiovisual y cinéfilo confeso, defiende que "la imagen debe estar al servicio de la canción, no como un elemento superficial, sino como una historia que acompañe y refuerce su mensaje en comunión con la música".

"Me parece extraordinario que cada tema pueda disfrutarse también con otros sentidos, como la vista a través de un videoclip", ha subrayado Nolasco, quien ha considerado que esta es una de las ventajas del consumo musical actual. Por ello, con el auge de las redes sociales, ha acompañado casi todas las canciones de sus discos con vídeos, convencido de que "es una forma positiva de acercarlas al público".

Sobre las cifras de visualizaciones, ha asegurado que son "una motivación", pero no cambian ni su estilo de vida ni su manera de entender el trabajo. Las interpreta como una señal de que las canciones están gustando, algo importante al llevarlas al directo, donde algunos temas funcionan mejor que otros. Con todo, insiste en que "los números son solo números", pero no determinan su motivación, aunque resulten "reconfortantes".

"La fama me persigue, pero yo soy más rápido", ha bromeado, afirmando que la popularidad le es indiferente y que lo esencial para él es expresar su música y dedicarse a lo que le apasiona, porque "la fama, por sí sola, no tiene sentido".