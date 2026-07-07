Normalidad en el Metro de Sevilla tras una incidencia que obligó al transbordo en San Juan Bajo y San Bernardo

Archivo - Estación de San Juan Bajo con una de las máquinas. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La situación en el Metro de Sevilla ha quedado normalizada sobre las 15,00 horas de este martes, 7 de julio, tras una incidencia que obligaba al cambio de tren en las estaciones de San Juan Bajo y San Bernardo, esta última en Sevilla.

Según ha detallado la concesionaria del servicio en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, ya no sería necesario realizar transbordo.

Por su parte, los intervalos de paso se irán recuperando progresivamente durante los próximos minutos.

En contexto, la incidencia se detectó sobre las 14,30 horas. La compañía disculpaba las molestias y pedía a los usuarios seguir las indicaciones del personal.