Obras de la cubierta de la pista deportiva del Complejo de Pablo VI de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) "están al 50%"

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, visita las obras de la cubierta de la pista del Complejo de Pablo IV. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, acompañada de los delegados municipales de Deporte, Pedro Gracia, y de Hábitat Urbano, David Delgado, ha visitado las obras que el Ayuntamiento, a través de la delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, está llevando a cabo para disponer de un recinto cubierto para la práctica de deportes en el Complejo Deportivo de Pablo VI.

La primera edil ha explicado durante la visita que "en la ciudad existen dos pabellones cubiertos, pero ante la gran demanda de la ciudadanía y el auge de la práctica deportiva, surge la necesidad de disponer este nuevo pabellón cubierto en esta zona de la ciudad".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, "en estos días, se está realizando el cerramiento y la intervención se encuentra al 50% de su ejecución".

El proyecto cuenta con una inversión superior al millón de euros realizada con fondos del Plan Sevilla 107 de Diputación, consiste en la construcción de una pista libre con unas medidas de 40x30, con una superficie total de 1.694 metros cuadrados, y una altura libre mínima de 8,5 metros. La intervención, incluye además, nueva iluminación y una pista deportiva.

La alcaldesa, ha manifestado que "la construcción de este nuevo espacio era algo necesario para poder implementar su uso deportivo independientemente de las inclemencias del tiempo". Igualmente, ha explicado que la segunda parte de este proyecto incluye la construcción de unos vestuarios que den servicio a la nueva pista polideportiva que permitirá una conexión directa entre ambos espacios.

Este nuevo módulo contará con vestuarios masculinos y femeninos, zona de almacenaje vinculada al espacio deportivo, un cuarto de limpieza y un cuarto de instalaciones destinado a albergar toda la maquinaria y equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de los vestuarios.

La intervención cuenta con una superficie útil de 145,45 metros cuadrados y construida de 168,25 metros cuadrados. El presupuesto de la intervención de esta segunda fase es de 454.666 euros.