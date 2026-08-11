La oficina de turismo de Diputación de Sevilla en la Plaza del Triunfo reabrirá "de común acuerdo" con el sector

Archivo - El presidente de la Diputación, Javier Fernández, en la entrevista de Europa Press en la sede de la institución provincial - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oficina de turismo de la Plaza del Triunfo reabrirá "de común acuerdo" con el sector empresarial, si bien aún no hay una fecha concreta para ello. Prodetur --el órgano de Promoción de Desarrollo Económico dependiente de la Diputación-- está realizando los últimos estudios al respecto. "Esto no puede ser solo un tema público, por lo que a la vuelta de las vacaciones reuniremos a todo el segmento turístico y si consideran que tenemos que hacer un esfuerzo para que esto vuelva a ser lo que fue, la Diputación no va a tener ningún problema".

Así lo asegura el presidente de la Diputación, Javier Fernández, en una entrevista de Europa Press cuestionado acerca del futuro de una oficina que cerró de forma efectiva a primeros de junio del pasado año. Este punto de información, que gestionaba el organismo provincial, el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento, dejó de prestar servicio fruto del incumplimiento del convenio por parte de la Junta y de una falta de financiación, tal como criticó en su día la Diputación, que esgrimía la inviabilidad de mantenerlo en solitario.

En 2024, la oficina recibió unas 435.000 visitas, de las que alrededor de 320.000 eran de turistas extranjeros. En este sentido, para Fernández, "lo ideal sería que volviera a lo que fue, porque, además, era posiblemente la oficina más importante de toda Andalucía. No creo que haya muchas en Andalucía que pudieran recibir ese número de visitas", abunda al respecto.

"Funcionaba bien; también porque estaba ubicada en un lugar estratégico envidiable: la milla de oro del turismo sevillano, entre la Catedral, el Alcázar, el Archivo de Indias y la Casa de la Provincia", remarca.

Fernández ha anunciado que, con esta nueva legislatura andaluza que ahora empieza, retomará este asunto con la Consejería de Turismo, que ha asumido Vox en virtud del pacto de gobierno con el PP: "Volveré a decir a los responsables de la misma que sería importante que esa oficina volviera a abrirse bajo las connotaciones y bajo el análisis que tenemos".

Asimismo, el presidente a de la Diputación ha realizado un balance positivo en lo que respecta al turismo. "Sevilla ya se ha consolidado en torno a 4,5 millones de visitantes al año, con un nivel de pernoctación que roza los 10 millones".

"Hemos consolidado también un turismo provincial, que ya no funciona como un rebose de la ciudad, sino que ya tiene personalidad, identidad propia, y hay turistas que vienen directamente sin pasar por la capital a conocer nuestra provincia: un turismo absolutamente cambiante, no solo de planos y monumentos históricos, sino, además, un turismo de experiencias, esencia y emociones".

"Nosotros, cada vez que recogemos a un turista en Santa Justa o en el aeropuerto, desde el primer minuto tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en poner el valor para que disfrute de la experiencia sevillana; en algunos sitios, no lo critico, es un turismo algo más fácil: es el caso de la costa, donde se puede llevar toda una semana en el hotel gastando dinero, pero no tienes que estar todos los días preocupado de llevarlo y traerlo, de que lo pase bien y que, de alguna manera, disfrute de las bondades de Sevilla y de la ciudad".

En opinión de Fernández, el turismo marcha bien, pero habría que "poner freno también para que la masificación o el incremento descontrolado del turismo no signifique una bajada de calidad del servicio para el que viene a disfrutar de Sevilla" y que "tampoco signifique un bloqueo del funcionamiento normal de la ciudad". Para ello, ha añadido, "hay que buscar un equilibrio en la convivencia entre el turista y el vecino".

Por último, el presidente de la Diputación se ha referido al plan 'Más Sevilla Turístico', dotado con 30 millones de euros para que los municipios de la provincia puedan tener acceso y puedan construir infraestructuras en materia de albergues, alojamientos o edificios de cualquier índole "que genere un turismo activo para que la gente pueda ir allí".