La ONCE raparte 350.000 euros en el barrio de Nervión de Sevilla en diez cupones premiados

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este lunes ha dejado una parte de su fortuna en Nervión (Sevilla) con 350.000 euros en premios mayores que ha repartido Miguel Ángel Camacho. Camacho es vendedor de la ONCE desde 2006 y vendió este lunes diez cupones premiados con 35.000 euros de forma ambulante por el barrio. "Cuando lo he visto en la aplicación del móvil no me lo creía. Me alegro porque todo el mundo dice que no doy ni la hora. Pues ya he dado la hora, que son 350.000 euros", ha bromeado.

Según ha informado la ONCE en una nota este no es el primer premio que Camacho da. En octubre de 2008 "en plena crisis económica y financiera", este vendedor repartió en Nervión más de siete millones de euros con el Cuponazo de la ONCE.

Por otro lado, Camacho ha indicado que quiere dar el premio de esta noche, en alusión al Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE que pone en juego este martes un primer premio de once millones de euros, y once premios de un millón.

Según ha detallado la ONCE, Susana Romero vendió otro cupón agraciado este pasado lunes en Sevilla, en la avenida de Hytasa, con 35.000 euros . En concreto, según ha indicado la nota, el sorteo de este lunes estaba dedicado a las Fiestas Patronales de Benidorm y ha repartido más de 1,6 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz.

En concreto, la capital malagueña ha sido la más afortunada de Andalucía en el sorteo del lunes con 815.000 euros en premios, seguida de Chiclana de la Frontera (Cádiz), con otros 350.000 euros, y San Fernando, también en la provincia de Cádiz, con 70.000 euros. En total 1.620.000 euros en premios mayores entre las tres provincias andaluzas, según ha detallado la nota.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas, 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Por último, la ONCE ha resaltado que este martes, además, se juega el Eurojackpot con un bote de diez millones de euros. Es éste "el mega sorteo europeo" que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo.