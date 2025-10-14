La Orquesta Barroca de Sevilla inicia nueva temporada con nueve conciertos que proponen "un viaje por cortes europeas"

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha asistido esta mañana a la presentación de la nueva temporada de la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS), que, bajo el lema 'Música y poder', ha propuesto "un viaje musical por las grandes cortes europeas". La temporada, que contará con nueve conciertos, se celebrará en el Espacio Turina, sede habitual de la formación.

En este sentido, Moreno ha señalado "la enorme satisfacción" que supone para el Ayuntamiento acompañar a la Orquesta Barroca de Sevilla, "un proyecto cultural que forma parte del alma de nuestra ciudad" y "uno de los grandes emblemas de la Sevilla contemporánea, una formación que, con su excelencia artística y su proyección internacional, engrandece la imagen de Sevilla como capital de la cultura, del arte y del talento", según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La nueva temporada contará con la violinista y directora Martyna Pastuszka como artista residente e incluirá programas dedicados a compositores como Bach, Haydn o Mozart. Asimismo, Moreno ha resaltado "la importancia de iniciativas" como la Orquesta y el nuevo proyecto de recuperación patrimonial Blasco de Nebra, "que demuestran el compromiso de la OBS con la formación y el futuro de la música en nuestra ciudad".

Además, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Sevilla seguirán "acompañando y respaldando a la Orquesta Barroca, porque la cultura no es un lujo, sino una parte esencial de lo que somos".