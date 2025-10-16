La Orquesta Barroca de Sevilla y la violinista Martyna Pastuszka inauguran el curso académico en la US

La Orquesta Barroca de Sevilla ofrece el concierto de apertura del curso de la US en el Espacio Turina. - US

El concierto de apertura del curso es el viernes 17 de octubre, a las 20 horas, en el Espacio Turina

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) es la encargada de inaugurar, junto a la violinista y directora polaca Martyna Pastuszka, el curso académico 2025/2026 en la Universidad de Sevilla. Lo hará este viernes, 17 de octubre, a las 20 horas en el Espacio Turina.

El concierto, auspiciado por el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), es la manera ya tradicional de dar "el pistoletazo de salida" al curso académico de la US.

Durante el espectáculo, la Orquesta Barroca de Sevilla estrenará el programa titulado 'Adulen al oído, acentos italianos en la Corte de Madrid'. En los atriles, diversos concerti grossi de Charles Avison, inspirados en composiciones de Domenico Scarlatti, junto a otras piezas de Francesco Corselli y Francisco Manalt vinculadas a la Capilla Real.

Martyna Pastuszka Martyna Pastuszka es violinista, directora, solista e intérprete de cámara, además de fundadora y directora artística de la {oh!} Orkiestra, activa desde 2012. Ha colaborado con conjuntos de renombre, entre ellos el Pygmalion Ensemble de Raphael Pichon, Utopia de Teodor Currentzis, Le Concert de la Loge, Concerto Copenhagen, Hofkapelle München, Collegium Vocale Gent y Le Parlement de Musique, entre otros. Es también profesora de la Universidad de Música Chopin de Varsovia y de la Academia de Música de Katowice.

La Orquesta Barroca de Sevilla La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus más de 25 años de trayectoria, se sitúa incuestionablemente en el primer nivel de las agrupaciones españolas que se dedican a la interpretación de la música antigua con criterios historicistas. Ha tenido el honor de ser dirigida por las principales figuras internacionales, algunas de talla mítica, entre las que cabe destacar a Gustav Leonhardt, Christophe Coin, Sigiswald Kuijken, Jordi Savall, Rinaldo Alessandrini, Monica Huggett, Harry Christophers, Giovanni Antonini, Alfredo Bernardini, Diego Fasolis, Enrico Onofri y Ivor Bolton, entre otros muchos intérpretes.

Además de la intensa actividad que desarrolla en Sevilla a través de su temporada de conciertos, que cuenta ya más de diez ediciones, se presenta en los más importantes escenarios españoles (Auditorio Nacional de Música, Teatro Real, Teatro Arriaga, Teatro de la Maestranza) y europeos (Alte Oper Frankfurt, Thüringer Bachwochen y Brühler Haydn Festival en Alemania; Festival 'Musiques des Lumières' de Sorèze, Salle Gaveau de París y Festival Baroque de Pontoise en Francia, y otros en Italia, Suiza, entre otros).