La Pablo de Olavide celebra en Sevilla una jornada para "ponerse en el lugar" de las personas con discapacidad

Archivo - Vista aérea del campus de la Universidad pública Pablo de Olavide de Sevilla, en foto de archivo. - PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla celebrará este jueves, 19 de febrero, de 10,30 a 13,30 horas, el 'Día UPO Justicia e Inclusión Social', una jornada divulgativa y abierta a la participación que propone experiencias prácticas y talleres inmersivos para reflexionar sobre accesibilidad, no discriminación e inclusión social.

La actividad tendrá lugar en la Plaza América (talleres) y el Paraninfo (mesas de experiencias) del campus, organizada por la Universidad junto a Soifi4equality. El evento invita a "ponerse en el lugar" de otras personas a través de dinámicas como el recorrido en silla de ruedas, un "desayuno a ciegas" y un taller de lectura fácil orientado a la comunicación accesible para personas con discapacidad intelectual, informa en un comunicado.

La jornada se completa con experiencias vinculadas a la accesibilidad urbana ('City Sightseeing y NaviLens'), además de un taller de composición musical con Annarce ('El rapero de las causas sociales') en la parte superior de un autobús instalado en la plaza para dinamizar el encuentro.

INMERSIÓN EN EL MUNDO DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

A partir de las 12,00 horas, el Paraninfo acogerá tres mesas. La primera, sobre visibilidad e inclusión de la discapacidad, reunirá a Trini Cabrero, directora general de Proyecto Incluirme; Marta Bustos, creadora de contenido y conferenciante; Annarce, artista y divulgador social; y Manuel Jiménez, director de operaciones de Ilunion Hotels.

La segunda abordará medidas e iniciativas de inclusión en el campus UPO, con Ana María Medina, investigadora del grupo Comintrad; Rocío Fernández, directora de la Biblioteca/CRAI de la Olavide, y Samuel Corchete, investigador del grupo Indis.

La tercera, con el título 'Experiencias en inclusión. Me pongo en tu lugar', recogerá vivencias de voluntariado y experiencias personales. La participación requiere inscripción previa que puede realizarse en 'www.upo.es/upsc/diversidad-funcional/inscripciones-justicia-...'.

Con motivo del 'Día UPO Justicia e Inclusión Social', el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales impulsa el concurso 'Un día en la UPO, por la justicia y la inclusión social', para crear reels/carruseles/stories sobre el evento y sus valores: accesibilidad, no discriminación, visibilización, derechos humanos, así como cualquier otra temática relacionada con la jornada.

La jornada cuenta con la colaboración de Diputación de Sevilla, Fundación Cajasol, Ilunion Hotels, NaviLens, City Sightseeing Sevilla y el Proyecto Incluirme, además del apoyo de entidades como la ONCE, que participan en el desarrollo de las experiencias y talleres programados.