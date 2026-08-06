La patronal hotelera de Sevilla rechaza la tasa turística planteada por el alcalde Sanz

Archivo - El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia, Jorge Castilla, interviene en el encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, a través de su Presidente, Jorge Castilla ha manifestado su rechazo "total" a la idea de promover la tasa turística en la ciudad. Una posición que ha manifestado al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y a los responsables del turismo, en el encuentro institucional que se produjo después de su elección, el pasado mes de marzo.

Según ha detallado la asociación en una nota de prensa en respuesta a la entrevista concedida por Sanz a Europa Press en la que planteó la necesidad de una tasa turística para la ciudad, esta postura negativa ha sido compartida con el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, de manera que, han asegurado, "fue atendida con interés".

Asimismo, han planteado fórmulas que "no graven directamente turismo, y que no convierta a los establecimientos hoteleros en recaudadores de impuestos". Entre las razones ya esgrimidas por el sector para rechazar a fórmula de la tasa, que considera un "nuevo impuesto" al Turismo, han destacado que el turismo "contribuye ya" al sostenimiento de los servicios públicos, a través de los impuestos que pagan las empresas turísticas, además de que "restaría competitividad a Sevilla frente a otros destinos".

Igualmente, han sostenido que la fórmula de la tasa "no garantiza el retorno de la inversión", ya que "no puede tener ningún objetivo finalista", según la asociación. "En Baleares o Cataluña el supuesto sentido finalista de este impuesto nunca se ha cumplido", han añadido. En adición, han argumentado que la tasa "penalizaría a la oferta reglada y favorecería la clandestinidad",

En esta línea, han sustentado que debido a su carácter universal, "penalizaría" a los propios contribuyentes andaluces, que suponen el primer mercado emisor nacional para Sevilla y el tercero para la comunidad autónoma, así como "encarecería los costes operativos" de todas las empresas que por motivos profesionales deban desplazar a su personal por la geografía andaluza. Un aspecto, que han afirmado, va "en contra de las directrices políticas marcadas por el gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno, que siempre ha defendido la bajada de impuestos".

Además, entre los últimos argumentos esgrimidos, han adicionado que la tasa "hace recaer su recaudación en una parte de la oferta del alojamiento", lo que a su juicio generaría "desigualdad competitiva con otras tipologías de alojamiento turístico", así como que "desincentivaría la lucha contra la estacionalidad perjudicando de esta manera a la empleabilidad del sector".

Por otro lado, la patronal hotelera, ha sugerido que como "alternativa" se trate de "potenciar los programas que ya existen" para apoyar la financiación municipal de los municipios turísticos, a través, de programas de ayuda vinculados al turismo como Municipio Turístico, Planes de Sostenibilidad, Planes de Grandes Ciudades, Planes de Digitalización, Munitur, entre otros.