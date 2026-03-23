Las películas finalistas al Premio Lux del Parlamento Europeo regresan al Cine Cervantes con proyecciones gratuitas

Archivo - El Cine Cervantes de Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá este martes la última sesión de las proyecciones de las cinco películas que han sido seleccionadas como finalistas del Premio Lux, cuyo ganador se dará a conocer en una ceremonia el próximo 14 de abril en el Parlamento Europeo (Bruselas).

Así, además de este martes, las películas han podido visionarse el 24 de febrero, el 3, 10, 17 y 24 de marzo en el Cine Cervantes de la capital.

Además de en la capital hispalense, también se proyectaran en Almería el próximo 4 y 18 de marzo, y el 8 y 22 de abril en el Teatro Apolo, tras su primera función celebrada el pasado miércoles, así como en distintas fechas en salas de Barcelona, Cáceres, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Port de Sagunt, Sagunt, Salamanca, Santander, Santo Domingo de la Calzada, Segovia, Tarragona y Zamora.

Los largometrajes que se exhibirán más de 74 veces en las ciudades citadas son 'Christy', del directora irlandés Brendan Carty; 'Sorda', de la directora española Eva Libertad; 'It was just an accidente', del director iraní Jafar Panahi; 'Love me tender', de la directora francesa Anna Cazenave Cambet; y 'Valor Sentimental', del director noruego Joachim Trier.

En esta línea, las películas de este año abordan lo complicado de los lazos familiares, así como los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.

Dentro de este ciclo de proyecciones, la Oficina del Parlamento Europeo en España organiza específicamente las que tendrán lugar en los cines Embajadores (Oviedo y Santander) entre febrero y marzo. Por su parte, la Oficina regional del Parlamento Europeo en Barcelona organiza el ciclo en la Filmoteca de Catalunyta.

Además, la red de oficinas de Europe Direct se encargarán de la mayoría de las proyecciones en las diferentes ciudades de España, que serán acogidas en salas de cine --principalmente de la red de Europa Cinemas-- y centros públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El objetivo de este galardón es reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.

La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de la web hasta abril. Aquellos que lo hagan entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.