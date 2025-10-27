El periodista y comunicador Moisés Ruz, pregonero de las Glorias de Sevilla 2026

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Gloria del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el conocimiento y respaldo de la Junta Superior, ha designado por unanimidad al periodista y comunicador Moisés Ruz como pregonero de las Glorias de Sevilla 2026. El pregón se celebrará el próximo 17 de abril en la Iglesia Colegial del Divino Salvador.

Natural de Chipiona (Cádiz), Ruz ha estado estrechamente vinculado desde su infancia al barrio sevillano de Triana, donde reside desde los tres años. Es hijo de Curro, conocido humorista trianero y precursor, junto a César Cadaval, del dúo humorístico Los Morancos. Está casado con su esposa Macarena, con quien tiene dos hijos, según ha informado el Consejo de Hermandades en un comunicado.

En la actualidad, desarrolla su labor profesional en 7TV Andalucía, donde dirige y presenta el magazine vespertino 'Las Siete'. Con anterioridad, estuvo al frente durante diez temporadas del espacio cofrade 'El Programa', por el que fue galardonado con el Premio ATEA al programa de mayor interés cultural. Además, compagina su labor televisiva con la de responsable de comunicación del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

En el ámbito cofrade, Ruz pertenece a las hermandades de la Divina Pastora de Triana, San Gonzalo, La Sed y La O. Cuenta con una amplia trayectoria en los atriles, habiendo pronunciado más de medio centenar de pregones a lo largo de su vida.

Entre ellos destacan el Pregón de la Hermandad de San Gonzalo (2007), el Pregón de Semana Santa de la Juventud Cofrade de Triana, la Exaltación a la Virgen de la Encarnación de San Benito, el Pregón de la Virgen del Rosario de Montesión, el Pregón de la Virgen de Regla de Los Panaderos, la Salutación y Felicitación a Señora Santa Ana en Triana, el Pregón de la Semana Santa de Triana (2014), el Pregón de las Glorias de María Auxiliadora de Triana (2015) y la Meditación a la Divina Pastora de Triana.

Otros discursos realizados han sido el Pregón de la Juventud de la Pastora de Santa Marina, el Pregón del Carmen de Santa Catalina, los Pregones Rocieros de Pilas y Aznalcázar, el Pregón de las Fiestas de Gloria de la Soledad de Huévar, el Pregón de las Mercedes de Mairena del Aljarafe, el Pregón de la Semana Santa de Chipiona, el Pregón de las Esperanzas de Sevilla en La O (2017) y el Pregón de la Velá de Santa Ana del barrio de Triana (2021).

Asimismo, en 2012 fue distinguido por sus vecinos del Tardón con el título de 'Tardonero del Año', en reconocimiento a su compromiso con el barrio.