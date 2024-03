El pleno de Coria del Río aprueba prohibir la pirotecnia sonora en la vía pública y espacios de uso común

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha aprobado una propuesta para impulsar el uso responsable de la pirotecnia en el municipio, con el voto favorable de Andalucía x Sí, PSOE y Vox y la abstención del PP.

En la sesión plenaria, el alcalde, Modesto González, afirmaba que "es un día importante para Coria del Río porque estamos debatiendo sobre una necesidad social y en ese sentido el Ayuntamiento tiene que dar un paso adelante".

Además, hacía una reflexión sobre cómo ha avanzado la forma de abordar estos temas: "la sociedad ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y ha cambiado la percepción del resto de la ciudadanía hacía las personas con diversidad funcional. Hasta hace poco, esas personas eran recluidas en sus casas por sus propios familiares y en muchos casos hasta se avergonzaban de ellas. Eso ha cambiado por completo. La sociedad ya no solamente considera la necesidad de incluir a todas las personas en las actividades sino que además se enorgullece de hacerlos partícipes en igualdad de condiciones con el resto de la población. En ese sentido el cohete es un elemento adverso a esta posibilidad de inclusión de la ciudadanía, siendo además un elemento que era usado históricamente para llamar a los vecinos a participar en las actividades y que ya está en desuso ante la aparición de instrumentos comunicativos que facilitan esa tarea".

En la propuesta, el ayuntamiento se compromete a no autorizar el uso de la pirotecnia sonora en la vía pública y espacios de uso común, públicos o privados.

En este sentido, el consistorio va a modificar la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno en lo relativo al uso de la pirotecnia sonora. Esto se complementará con campañas de concienciación sobre las consecuencias del uso de la pirotecnia sonora, así como campañas de difusión específicas sobre la pirotecnia responsable.

Por último, esta iniciativa será trasladada a los colectivos de la localidad que tradicionalmente han hecho uso de los cohetes y fuegos artificiales en sus eventos, para que realicen también tareas de concienciación entre sus miembros.

"Decimos pirotecnia responsable porque el ayuntamiento no tiene competencias legislativas para prohibir completamente el uso de la misma y, aunque las tuviera, siempre hay personas que se saltan las prohibiciones. Por ello, es necesario sensibilizar, hacer a la ciudadanía responsable y compartir las medidas que tome el ayuntamiento. Todos tenemos que ser partícipes de esta decisión porque si no es así, no haremos llegar a la sociedad en su conjunto la necesidad de eliminar la pirotecnia sonora", comunicaba el alcalde en su intervención.