El Pleno de Diputación de Sevilla aborda este jueves aborda este jueves el debate por Ceuta con mociones de PP y PSOE

Archivo - Imagen de recurso del Salón de Plenos de la Diputación, con el escudo de la Corporación en un primer plano - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Sevilla celebrará este jueves, 24 de septiembre, a las 10,00 horas, una sesión plenaria de carácter ordinario, en la que se abordarán, entre otros asuntos, el debate por la situación de Ceuta después de que PP, PSOE y Vox hayan presentado propuestas al respecto.

Así figura en el orden del día, consultado por Europa Press, que también contempla la lectura de una declaración institucional, remitida por la Federación Salud Mental Andalucía y suscrita por todos los grupos políticos, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que este año pone el foco en la juventud bajo el lema 'Haz match con tu salud mental'.

De esta manera, el Grupo Socialista ha presentado una propuesta en apoyo y solidaridad con Ceuta, mismo tema que el Grupo Popular, también en apoyo de Ceuta y Melilla y que Vox, que ha presentado una propuesta de respaldo institucional de la provincia a la ciudad de Ceuta, mientras que Con Andalucía llevará una en apoyo a la proposición de Ley relativa al acoso y ciberacoso escolar en Centros Educativos de Andalucía.

En este sentido, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha avanzado este miércoles en declaraciones a los medios que, a pesar de tratar ambos partidos la misma temática, estarán "en desacuerdo" en las mociones porque ha defendido que mientras la moción socialista "se preocupa" por el control de las fronteras, los ceutíes, los derechos humanos "con una mención a las más de 100 personas que han muerto en esta crisis", el PP ha presentado una moción que, a juicio de Fernández, "solo pretende, bajo la excusa de Ceuta, atacar al Gobierno de España". "Detrás del apoyo a Ceuta están a ver si aquí está el jaque definitivo al Gobierno", ha lamentado.

Además, el Pleno de la Diputación recogerá la renuncia de la diputada popular Gloria Rosario Guillen Rodríguez, después de haber recibido su nuevo cargo como delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Asimismo, se aprobará el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial para la regulación temporal del uso, gestión y explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

NUEVOS COCHES DE BOMBEROS

La sesión abordará la firma del contrato para el suministro de 16 nuevos vehículos para el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, adjudicados en cuatro lotes, y en los que se invertirán más de 6,5 millones de euros, con cargo a los presupuestos de 2026 y 2027.

El plazo para la fabricación y entrega de los mismos es de 12 meses, desde la próxima formalización del contrato. Se trata de seis unidades de vehículos Autobomba Urbanos Ligeros (BUL); tres unidades del tipo Autobomba Urbano Ligero de dimensiones reducidas (BUL red); cuatro vehículos Autobomba Rurales Pesados (BRP) y otras tres Autobombas Nodrizas Pesadas (BNP), que serán fabricados por las empresas Iturri SA y Feniks Cleaning & Safety SL., en distintos lotes.

Con estos nuevos encargos de material móvil, la Diputación de Sevilla pretende dar cumplimiento a lo previsto en el Plan Director del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis), aprobado en 2025, así como ir renovando progresivamente los vehículos existentes.