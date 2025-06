El Pleno de Diputación de Sevilla aprueba un convenio para cerrar el anillo de abastecimiento de agua en la Sierra Sur

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Javier Fernández, en el pleno ordinario de junio, celebrado este jueves, ha aprobado por unanimidad el nuevo convenio correspondiente a las obras del tramo IV del proyecto general de mejora del abastecimiento de agua de la Sierra Sur, un convenio cuyo texto inicial ya fue aprobado en febrero de 2024 y que regresaba al plenario tras las modificaciones introducidas por la Junta de Andalucía, según el Gobierno provincial.

El convenio recoge el régimen de colaboración para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de unas infraestructuras hidráulicas de abastecimiento para las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla, declaradas de interés de la Comunidad Autónoma en 2020 por la Junta de Andalucía, por lo que la Diputación se compromete en el documento a aportar 8,2 millones de un total de 21,7 millones en que están valoradas las obras en cuestión.

Desde el Grupo Popular, a través de su portavoz, Martín Torres, se ha puesto el foco en las mejoras importantes para todos los municipios de esta comarca, "si bien, el convenio viene al Pleno sin haber negociado con la Junta. Hemos visto el literal del documento y hay cuestiones que no se han consensuado, y el Gobierno andaluz ha advertido de ello", ha criticado el diputado del PP al mandatario provincial.

Por su parte, Javier Fernández ha señalado al respecto que se ha incorporado "lo que la Junta nos ha dicho por escrito". "Hoy traemos aquí este convenio ya corregido para firmarlo, partiendo de la base de que, afortunadamente, las obras se están ejecutando". Sin embargo, "me preocupa que el presidente de la Diputación no sepa que la Junta de Andalucía va a volver a ponerle pega a este documento cuando no tenemos nada por escrito, y usted sí --en alusión directa a Martín Torres-- lo sepa, y que cada uno saque sus conclusiones".

"Tiene información privilegiada por ser del mismo color político, entiendo, porque llama y se le ponen al teléfono. Yo llamo y tengo que pedir una reunión, y me tarda un mes y medio, dos meses", ha afirmado Fernández, quien le ha afeado esa "deslealtad institucional".

Por último, Fernández ha pedido autorización al Pleno para que "cualquier modificación que haya del convenio, que no sea sustancial y que haya que incorporar, pueda hacerla directamente para no volver a tener que traer aquí el convenio y dilatarlo todo aún más", ha señalado antes de someter este punto del orden del día a votación, que ha salido adelante con la aprobación de todos los grupos.