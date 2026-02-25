A pleno en Montellano (Sevilla) este jueves el nombramiento de la nueva edil tras la renuncia del actual alcalde

Archivo - El alcalde de Montellano, Curro Gil, en una atención a medios. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MONTELLANO (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Montellano (Sevilla) celebra este jueves a las 19,00 horas un pleno extraordinario que tiene previsto como único punto la toma de posesión de la actual segunda teniente alcalde, Rocío Figueroa, como nueva alcaldesa, tras la dimisión del actual edil, Curro Gil Málaga. La misma fue presentada este martes alegando "motivos personales" y la necesidad de "dejar paso a las nuevas generaciones especialmente en materias como la política" y se hará oficial de igual forma en el mencionado pleno.

"Llevo ya bastantes años trabajando como alcalde de mi pueblo. Había llegado el momento de dejarlo. Me he echado a un lado porque quería tener un relevo a lo largo de mi mandato. Además, creo que en política, como en otros ámbitos, es importante dejar paso a las nuevas generaciones", apuntaba entonces Gil Málaga en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, aseguraba que el momento de la decisión es "propicio", dado que "estamos a un año y algo más de las próximas elecciones municipales", previstas para mayo de 2027, tiempo "suficiente", a juicio del edil, para que "el pueblo vea cómo funciona la nueva alcaldesa, que tengan oportunidad de conocer su trabajo y poder tenerla en cuenta en las próximas elecciones".

Preguntado por cuánto tiempo ha sopesado la decisión, Gil Málaga refiere que "todo estaba previsto desde hace mucho tiempo", casi "desde el principio del mandato". "Al final, el equipo se va renovando, con gente más joven. De alguna manera, lo ideal era relevar el puesto a lo largo del mandato. Además, habíamos previsto que esta semana, días previos al Día de Andalucía, era un buen momento", ha concluido.