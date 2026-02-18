El Pleno de Sevilla aborda este jueves la ordenanza de patinetes, la privatización de la limpieza y mejoras ferroviarias

Archivo - Sevilla.-El Ayuntamiento licita el centro cívico de Tres Barrios-Amate por 300.000 euros - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, que celebra este jueves, 19 de febrero, sesión ordinaria, aborda la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de circulación, en lo que a la normativa de patinetes se refiere. Un texto que el Gobierno local endureció a finales del pasado año. Entre las novedades más destacadas, la norma contempla el uso obligatorio de chaleco reflectante y casco de protección homologados y permite la circulación por vías ciclistas únicamente cuando la potencia del vehículo no exceda los 15 kilómetros por hora en vías ciclistas.

Además, en Sevilla la norma prevé multas de hasta 500 euros --el máximo anterior en sanciones era de hasta 400 euros-- y se prohíbe el estacionamiento en aceras y zonas peatonales. Entre los puntos del orden del día, consultado por Europa Press, hay también modificaciones presupuestarias, nominaciones de vías --entre ellas una dedicada al imaginero Antonio Dube de Luque, junto a la calle San Luis--, y la aprobación de un memorando de entendimiento con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Colombia).

Asimismo, figura en ese orden del día la aprobación definitiva del estudio de ordenación de una parcela situada en la calle Jerusalén, en el Polígono de San Pablo, donde se halla desde hace décadas un "esqueleto de hormigón", y que se destinará a la construcción de cuatro edificios, de 60 viviendas, que tiene a la empresa Rusticana Real Estate S.L como promotor.

En el apartado de preguntas de los grupos municipales al alcalde, el PSOE formula una cuestión relativa al caos de tráfico y Con Podemos-IU acerca del plan de privatización del servicio de limpieza en los colegios públicos.

MOCIOS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

En cuanto a las mociones, el PP lleva al Pleno una propuesta para la defensa de una red ferroviaria "moderna, segura y eficiente" para Sevilla; el Grupo Socialista, por su parte, presenta una moción relacionada con la mejora del servicio de mantenimiento de edificios municipales (para votación) y otra sobre la ejecución de obras de drenaje pluvial en el barrio del Tiro de Línea.

Esa segunda incluye la ejecución de dichas obras de drenaje con la idea de "solventar de manera definitiva el problema estructural de inundaciones que sufre el barrio cada vez que hay un temporal", dado que estos episodios "se repiten de forma recurrente" en periodos de lluvias intensas, "generando afecciones directas a viviendas, locales y espacios públicos, con el consiguiente impacto sobre la seguridad y la calidad de vida de los vecinos".

Ante esta situación, el PSOE propone la recuperación del proyecto de drenaje integral "ya iniciado por el partido en el anterior mandato". La intervención fue diseñada por los técnicos de Emasesa para solventar de manera definitiva el problema de inundaciones en El Plantinar, La Juncal y el Tiro de Línea, tal como señala esta formación.

Vox elevará al Pleno una propuesta para la implementación de medidas que posibiliten el teletrabajo al personal del Ayuntamiento (para votación) y una segunda acerca del "plan del Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes ilegales".

DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO SANITARIO

Por último, Con Podemos-Izquierda Unida trae a este Pleno una moción para garantizar el derecho a la vivienda de once familias residentes en un inmueble de VPO de Palmete, ante la amenaza de desahucio, y una proposición para recuperar los servicios públicos de sanidad en la ciudad.

De esta forma, la coalición de izquierdas muestra su apoyo a la Proposición de Ley para la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía, impulsada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y avalada por 57.000 firmas ciudadanas.

La iniciativa que lleva este grupo municipal "reclama el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la defensa y fortalecimiento de la sanidad pública andaluza, así como el respaldo institucional a la tramitación urgente de esta Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento de Andalucía".

El edil de IU, Ismael Sánchez, ha señalado que "la sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de años de infrafinanciación, recortes y un modelo que ha favorecido el trasvase de recursos al sector privado, debilitando la atención primaria y deteriorando la calidad asistencial".