El Pleno de Sevilla aborda una recalificación en San Bernardo, la obra del Arqueológico y el IBI de locales emblemáticos

Archivo - Sevilla.-El Pleno aborda este jueves la ordenanza de patinetes, la privatización de la limpieza y mejoras ferroviarias - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aborda este jueves, 17 de abril, en sesión ordinaria, asuntos tales como la recalificación de un solar en San Bernardo para la construcción de viviendas de lujo, el proceso de estabilización de la plantilla municipal, el estado actual de la reforma integral del Museo Arqueológico y la protección de los terrenos de Cortijo de Cuarto.

En el orden del día, consultado por Europa Press, se contempla la declaración de especial interés la actividad económica que se desarrolla en diversos establecimientos emblemáticos, a efectos de su bonificación en la cuota del IBI, así como la aprobación inicial de la modificación de la plantilla del Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones.

Además, se tratará la adhesión de Sevilla al Programa de Ciudades Amigas de la Lactancia Materna, la incorporación del Ayuntamiento como Patrono temporal de la Fundación Sonríe Sevilla y reconocimientos de crédito por prestación de servicios, relacionado esto último con el Instituto Municipal de Deportes (IMD).

En el apartado de preguntas y ruegos de los portavoces al alcalde o delegados, se recoge una cuestión que formula el Grupo Político Municipal del Partido Socialista relativa a la recalificación de un solar en San Bernardo para la construcción de viviendas de lujo.

Vox pregunta por las medidas previstas por el Consistorio "para hacer partícipe a la Comunidad de las plusvalías generadas por las modificaciones de uso y edificabilidad permitidas en el Decreto 1/2025, de la Junta de Andalucía, sobre medidas urgentes en materia de vivienda".

Por otro lado, Con Podemos-IU lleva al Pleno una pregunta relacionada con la "ruptura del compromiso adquirido por el Ayuntamiento" con el colectivo de trabajadores involucrados en el proceso de estabilización.

MOCIONES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

En cuanto a las mociones, el PP eleva una propuesta por la que se insta al Ministerio de Cultura a la finalización urgente de las obras del Museo Arqueológico de Sevilla; el PSOE trae dos mociones, que tienen que ver con la paralización del proyecto de edificación en Santa María del Robledo y la recuperación de la parcela para uso público (para votación), y otra sobre la situación general de la barriada de La Plata.

Vox plantea el impulso y aceleración de proyectos estratégicos en la ciudad de Sevilla, y la propuesta de la coalición de izquierdas gira en torno a la protección ambiental de Cortijo de Cuarto (para votación).