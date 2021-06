El pleno de Sevilla descarta "dividir" la biciestación de San Bernardo y reubicarlas en otras zonas

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en su convocatoria ordinaria del mes de junio, ha rechazado este jueves la moción del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) acerca del desarrollo de una red de aparcamientos seguros de bicicletas en la ciudad, así como de la mejora de la biciestación instalada en San Bernardo.

En este sentido, Ciudadanos ha esgrimido más de un millar de firmas recogidas por vecinos de los distritos Nervión y Sur para solicitar la retirada parcial de la citada biciestación, que confluye con el metro, el tranvía, los autobuses urbanos y los trenes de Cercanías, y su "división" para que sus módulos sean instalados en diferentes puntos de la ciudad donde haya "demanda" del servicio.

La moción presentada por Ciudadanos no ha salido adelante al contar con 12 votos a favor --Vox, Cs, Adelante y PP-- e idéntico número en contra --PSOE--, en una votación que tuvo que ser repetida porque en un primer momento se contabilizó el voto de la popular Ana Jáuregui, "que no se encontraba" en ese momeneto en el Salón Colón, tal y como afirmó el secretario del pleno. El grupo municipal socialista había mostrado su disconformidad, y efectuada la segunda votación, la propuesta quedó rechazada al no haber más votos favorables que en contra.

El concejal de la formación naranja Miguel Ángel Aumesquet ha planteado en el pleno estudiar la división de esa instalación en cuatro contenedores "y aprovechar así la inversión de 250.000 euros" y ubicar este servicio en los aledaños de la estación ferroviaria de Santa Justa o el Palacio de Congresos, "que también son intercambiadores de transporte público".

Asimismo, Aumesquet ha justificado la "escasa demanda" que actualmente tiene la biciestación, "con cuatro bicis en días punta", cuando su capacidad ronda las 200 plazas. El edil de Cs también ha señalado que esta instalación "rompe el espacio visual y afea una plaza ya de por sí inhóspita, con un aspecto inacabado", que, desde un primer momento, "contó con el frontal rechazo de entidades vecinales".

Por su parte, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, el socialista Antonio Muñoz, ha asegurado que los cuatro meses y medio que lleva en servicio este punto de estacionamiento seguro de bicicletas "es poco tiempo" para hacer balance y ha justificado la poca demanda por la pandemia, el incremento del teletrabajo y de las clases telemáticas para universitarios, potenciales usuarios. "Si dentro de un año hay que replanteárselo, lo haremos, pero no después de cuatro meses".

Muñoz ha recordado que esta es una de las 'medidas estrella' del plan director de la bicicleta aprobado en el pleno. No en vano, "hay 88 usuarios que disponen del carné para hacer uso de este servicio y usted propone --en alusión a Aumesquet-- dejar la biciestación en 50 plazas. ¿Qué hacemos entonces con el resto?".

Asimismo, el concejal del área de Urbanismo ha recordado que no se trata de un entorno BIC (Bienes de Interés Cultural) y que el diseño "puede o no gustar --ahí está por ejemplo el World Trade Center, con acabado similar--, pero se ha hecho con un claro respeto a la funcionalidad".

En cambio, sí ha salido adelante la propuesta de Ciudadanos que abogaba por la puesta en marcha de un plan de relevo generacional y sucesión de trabajadores autónomos. Moción que ha contado con el voto unánime del pleno.

APARCAMIENTOS DE MOTOS EN EL CASCO ANTIGUO

En una pregunta dirigida al alcalde, el portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, ha reclamado más plazas de aparcamientos para motocicletas en el Casco antiguo, "eliminadas de golpe y porrazo en las últimas semanas por parte del gobierno municipal, sin ofrecer alternativa alguna a sus usuarios".

Una petición motivada tras la "supresión" de plazas de estacionamiento "como consecuencia de la señalización de espacios para patinetes eléctricos de alquiler". Pimentel ha afirmado que los sevillanos "están sufriendo un nuevo inconveniente que dificulta en exceso las opciones para acceder a diario al centro para trabajar, estudiar o realizar cualquier gestión", ya que hay zonas en las que es prácticamente imposible dejar la moto y otras en las que incluso "se ven dobles y terceras filas, conmo en la Plaza de San Francisco".

En este sentido, el alcalde ha señalado que "no se puede permitir" que en determinadas ocasiones "se aparquen motos cerca del lugar de trabajo de forma indiscriminada", al tiempo que ha instado al grupo de Ciudadanos a "buscar bolsas de aparcamiento" para esos vehículos en el Casco antiguo.

"Vamos a trabajar de forma conjunta en este tema. Su grupo arobó el Plan del Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), por lo que están en una estrategia constructiva", ha instado Espadas al portavoz de la formación naranja.

Pimentel ha subrayado que "Ciudadanos fue el primero en plantear alegaciones para evitar la excesiva regulación que pretendía aplicar la Delegación de Movilidad, restringiendo el uso de patinetes incluso por encima de las directrices marcadas por la Dirección General de Tráfico". Pero a su vez, "siempre exigimos al equipo de gobierno una implantación ordenada de los vehículos de movilidad personal, que, entre otros, evitara la imagen de ver a los patinetes literalmente tirados en las acercas, aparcados en zonas peatonales del Casco Antiguo o juntos los principales monumentos".