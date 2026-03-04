Podemos afea a PP y Vox su rechazo a una PNL en torno a una pintada del "movimiento de liberación gay" andaluz de 1978

La parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán y la presidenta de la asociación ATA, Mar Cambrollé, atienden a los medios en el Parlamento. - PODEMOS

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado este miércoles el rechazo de los diputados del PP-A y Vox a una proposición no de ley (PNL) que este pasado martes defendió la parlamentaria del grupo Por Andalucía Alejandra Durán en la comisión de Cultura y Deporte, que proponía "reconocer como Lugar de Memoria Histórica" un espacio en los juzgados de Sevilla donde se realizó "la primera pintada del movimiento de liberación gay de Andalucía".

Este miércoles, la presidenta de la asociación ATA, Mar Cambrollé, y la citada parlamentaria defensora de la iniciativa, Alejandra Durán, han criticado en una atención a medios dicho voto en contra de esta iniciativa del PP-A, al que han acusado de escorarse "hacia la ultraderecha", así como de "secuestrar esta iniciativa" siguiendo una actitud "propia de la involución", según han señalado.

Según han explicado desde Podemos en una nota, la iniciativa partió de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) Sylvia Rivera, cuya presidenta, Mar Cambrollé, fue la autora de la referida pintada realizada en 1978, en el marco de la primera manifestación convocada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR), hechos recogidos en la película 'Te estoy amando locamente'.

La pintada permaneció "inalterable" durante 45 años, "hasta que una limpieza rutinaria de la fachada de los juzgados la borró, pese a que años antes, concretamente en mayo de 2018, se solicitó por parte de ATA su protección con objeto de mantener un símbolo vivo de la lucha por la libertad sexual y los derechos Lgtbiq+", han detallado desde Podemos.

"Las nuevas generaciones deben saber que durante el franquismo se aplicaba la Ley de Peligrosidad Social contra las personas Lgtbi que eran reprimidas brutalmente por la Policía y el sistema judicial, y esta pintada viene a recordar una época donde se perseguía a personas por ejercer su libertad sexual", ha declarado Cambrollé.

Por su parte, Alejandra Durán ha criticado el "doble rasero" del PP, de cuyos representantes ha censurado que "quieren desfilar en el Orgullo, pero niegan los derechos y la memoria del colectivo Lgtbiq+". Además, ha apuntado que el Grupo Popular "se apoyó en una argucia legal para oponerse a la propuesta y disimular su seguidismo de Vox".

"El PP ha perdido la oportunidad de separarse de la extrema derecha, pero lamentablemente ha demostrado que en la práctica defienden lo mismo", ha señalado la también secretaria institucional de Podemos Andalucía, que ha concluido defendiendo que "el reconocimiento de la memoria es importante para que los pueblos no repitan los mismos errores y horrores".